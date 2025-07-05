СБУ задержала 22-летнего подозреваемого в подрыве автомобиля в Одессе 5 июля (Фото: Служба безпеки України via Telegram)

Задержан 22-летний агент российских спецслужб, который совершил сегодня теракт в Одессе , взорвав автомобиль, в котором находился гражданский мужчина.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, отметив, что участие в задержании принимала также Нацполиция.

В СБУ уточнили, что задержанный — ранее судимый житель Запорожья, которого российские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы.

По данным расследования, российский агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство под указанный куратором автомобиль. Напротив места планируемого теракта он установил телефон с удаленным доступом для куратора, чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва, утверждают в СБУ.

Также сообщается, что в результате взрыва гражданский мужчина получил тяжелые телесные повреждения, а автомобиль был полностью уничтожен.

После этого агент пытался уехать из Одесской области, надеясь «залечь на дно», но его разыскали и задержали, заявили в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт), ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что за рулем подорванного автомобиля находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами. Также сообщается, что прокуратура направила в суд ходатайство об аресте задержанного подозреваемого.



Автомобиль, подорванный в Одессе 5 июля 2025 года / Фото: Офіс Генерального прокурора via Telegram

Утром 5 июля в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Opel. В полиции заявили, что пострадал мужчина, который находился внутри. СМИ со ссылкой на очевидцев утверждали, что пострадал военный.