В Одессе взорвался автомобиль, есть пострадавший: СБУ расследует теракт

В Одессе утром 5 июля утром взорвался автомобиль (Фото: Кадр из видео Одесса Инфо/Telegram)

В субботу, 5 июля, в Киевском районе Одессы произошел взрыв автомобиля Opel. Инцидент случился сегодня утром на улице Варненской.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По предварительным данным, пострадал мужчина, который находился внутри машины. Ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщает издание Думская, по словам очевидцев, пострадавший мужчина — военнослужащий.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Правовую квалификацию инцидента предоставят после выяснения всех обстоятельств.

СБУ квалифицировала взрыв как попытку теракта и открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

6 июня в Одесской области взорвался автомобиль в котором, по данным СМИ, находился сотрудник местного ТЦК и СП.