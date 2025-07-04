СБУ заявила о задержании 17-летнего подростка, который мог корректировать массированные удары по Киеву

4 июля, 18:05
Поделиться:
В Киеве задержали 17-летнего выпускника школы, который мог корректировать удары по столице (Фото: СБУ/Telegram)

В Киеве задержали 17-летнего выпускника школы, который мог корректировать удары по столице (Фото: СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании подростка, подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ и корректировке ракетно-дронных атак на Киев.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

Отмечается, что 17-летний выпускник столичной школы по заказу оккупантов за деньги исследовал полученные от куратора из ФСБ координаты потенциальных целей и фиксировал их внешнее техническое состояние.

Реклама

По данным украинской спецслужбы, среди основных локаций, которыми интересовался враг, были энергообъекты, штабы Сил обороны и объекты системы ПВО, которая защищает воздушное пространство Киева.

Сотрудники СБУ задержали юношу неподалеку от одного из военных управлений ВСУ, по которому он готовил «отчет».

На месте происшествия у него изъяли телефон, на который он фотографировал определенные российским куратором объекты.

СБУ/Telegram
Фото: СБУ/Telegram
СБУ/Telegram
Фото: СБУ/Telegram
СБУ/Telegram
Фото: СБУ/Telegram
СБУ/Telegram
Фото: СБУ/Telegram
СБУ/Telegram
Фото: СБУ/Telegram

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Российская агентура

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X