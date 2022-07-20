Черновол и ее Стугна. Как уничтожает врагов и мечтает о Крыме бывшая депутат ВР, которая стала офицером и вооружилась ПТРК — интервью НВ 20 июля, 19:07 Эксклюзив НВ Экс-депутат Татьяна Черновол уничтожает вражеские танки (Фото:Александр Медведев / НВ)

Татьяна Черновол, офицер и экс-нардеп, рассказывает о первых страхах войны, подбитых танках, отношении к женщине на войне и абрикосах

С Татьяной Черновол, бывшим народным депутатом и экс-журналисткой, НВ встречается во время ее короткой передышки от фронта. В Киев она приехала с маленьким щенком, которого она нашла в деоккупированном селе на юге Украины, где сейчас и служит. Собаку символически назвала Крым.

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За несколько недель до начала полномасштабного наступления россиян Черновол научилась пользоваться Стугной — противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) украинского производства. С ним она участвовала в обороне Киева и до сих пор работает именно с этим оружием, теперь на юге, став командиром ПТРК.

В прошлом Черновол — участник почти всех знаковых уличных событий современной истории страны — от акции УНА-УНСО и Украина без Кучмы до обоих Майданов.

В 2020 году Государственное бюро расследования (ГБР) выдвинуло Черновол подозрение в преднамеренном убийстве сотрудника офиса Партии регионов во время революции достоинства 2014-го. Но сейчас рассмотрение дела, по словам военнослужащей ВСУ, отложено " после войны". Она ведь так далеко планы не строит, а продолжает службу.

В разговоре с НВ Черновол рассказывает об особенностях использования Стугны, перспективах деоккупации юга и своей мечте отдохнуть после войны в Крыму.

— Как ты научилась работать со Стугной?

— Я знала, что такое Стугна. Я знала, что Россия готовит нападение на Украину. Я об этом всегда знала. Когда я ходила на эфиры и говорила об этом, меня пытались выставить «городской сумасшедшей». Я говорила, то что россияне нам никогда не были братьями, они готовят наступление на нас. Также очень много на эфирах говорила о концентрации танков на украинских границах и говорила, что нам очень нужны Стугны. Потому что я с этими Стугнами как с младенцами — с 2015 года. Искала деньги, потому что я знала, что это очень эффективное оружие против танков. И уже во времена Зеленского, буквально на каждом эфире, я постоянно повторяла одно и то же: власть, дай деньги на Стугны, власть, дай деньги на ракеты, власть, дай деньги на Нептуны [отечественные противокорабельные ракеты]. Тебе что, жалко не положить 10 км дорог, но обеспечить защиту всего Черноморского побережья?

Стугна — это расчет, который может спрятаться за бугорком, за березой, за кустом, в засаде, ждать танк. Танк приедет, этот расчет отработает, танк сгорит. Даже если будут два танка, второй танк не сможет дать ответ [по Стугне], потому что для него это то же, что стрелять по воробьям. То есть люди просто убегут. Надо сжечь один танк, а от другого они просто убегут.

Но это значит, что у нас должно быть так много установок, чтобы их можно было бросать. То есть, мы должны обеспечивать фактически нашу армию таким количеством установок Стугны, сколько Россия поставила танков. Тогда мы точно будем знать, что у нас это направление ПТРК [противотанкового ракетного комплекса] заполнено. И о ракетах тоже самое. Надо больше ракет. Не такие это большие деньги, по сравнению с Великим будівництвом.

Я, честно говоря, не верила в полномасштабную войну, не думала, что Путин начнет бомбить наши города. И я не верила, что он будет наступать со всех сторон. Но я с самого начала говорила, что будет наступление на Киев. Поэтому я к этому пыталась готовиться: начала искать, как закончить курсы на Стугну. Кстати, самое интересное: звала на них своих друзей. Большинство друзей говорили: зачем нам это нужно, это какая-то глупость. Я убеждала, что это классное оружие. А мне говорили: да нет, мы с автоматами будем по лесам, если что и танки останавливать. Вышло так, что из своей среды я одна на эти курсы пошла.

— Это когда было?

— Это было за две недели до войны. КБ [конструкторское бюро] Луч ожидало войну, поэтому провели эти курсы. Соломенская терроборона дала с десяток сержантов на курсы, я пошла с ними. КБ Луч нас научило. Олег Коростелев [гендиректор КБ Луч] занимал ту позицию, что если будет наступление на Киев, вот он научил 10-х человек, даст им экспортные Стугны, лежащие на КБ Луч, и даст возможность взять ракеты. Это все делалось официально. Я прошла курсы Стугны, дальше я должна была подписать контракт и на меня, как на контрактника, уже был подписан договор на хранение ракет. Успела подписать контракт накануне войны. И этот договор на меня уже стал действительным. Я уже имела право приехать на склад и взять ракеты.

Татьяна Черновол нашла в деоккупированном селе на юге маленького щенка и назвала его Крым / Фото: Александр Медведев / НВ

Пока заканчивала курсы Стугны, искала позицию, где эту Стугну поставить. Это все было так. Я утром еду, ищу позицию, потом еду на медкомиссию что-то там сдавать, вечером уже темнеет, я хожу по лесу и ищу какие-то поляны. Это же зима, темнеет рано. То есть это происходило фактически таким образом.

23-го вечером вот что-то мне не давало просто лечь спать. Я хватаю свою любимую чихуахуа под мышку и еду к своей подружке на другую сторону Киева, чтобы быть поближе к складам. Приезжаю и говорю — вот тебе чихуахуа, я не знаю, переживем ли мы эту ночь нормально, но я прошусь у тебя переночевать, потому что вдруг что. В 01.00 легла спать, а в 4 утра мне звонит и будит Пашинский [Сергей Пашинский — экснардеп ВР]. Он говорит: «Ну, что, Таня, началось, вперед».

Я в машину и еще успела перед пробками въехать на склад. В 7 часов утра я была с грузом Стугн, которые привезла на своем электромобиле в Новые Петровцы, готова останавливать врага. Это называется неофициальная мобилизация.

Но скажу сразу — героями мы не стали. Нам не удалось подбить ни один танк на этих подступах в Киев. Не так это просто, чтобы вы понимали. Опять же лесистая местность, новички, которые никогда до этого не стреляли. Проблема в том, что менялся фронт, и те позиции, которые подготовила, вдруг командованием были сняты. Здесь ночь, ночью ничего не видно, попали под удар. Но героями стали другие. Все-таки успела подтянуться 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев. Она поднялась и не пустила врага. Мне очень досадно, что станцию Героев Днепра не назвали Героев бригады Черных запорожцев. 72-я защитила Киев, в первую очередь она. Мы можем говорить о терробороне, мы можем говорить о каких-то партизанах со Стугнами, но все это разговоры. А вот они остановили врага.

— Уже 5 месяцев длится полномасштабное наступление. Курсы курсами, но ты получала на практике опыт работы со Стугной. Расскажи, как она за это время себя проявила?

— На самом деле, когда ты смотришь на картинки, кажется, это просто какое-то фантастическое оружие. Только бы тебе Стугну и все танки твои. На самом деле, как и у каждого оружия, есть свои нюансы использования. Она не легкая, она действительно тяжелая. Оператор с опытом — бог, оператор без опыта — это проблема. У меня первая ракета зажгла березку. Потому что я не знала, что ракета не пролетает легкие ветви, если это ветви на первом плане. А дальше у меня другая была проблема. Поскольку моя первая ракета сожглась на березке, я получила этот отрицательный опыт, я очень боялась уже березок. Я уже не понимала, что на самом деле, если березки перед целью стоят, то ракета легко их проходит. Мне так больно, столько целей видела за березками, почему не стреляла? Такие всякие вещи. У нас они получались на таком опыте: стрелял — попал, стрелял — не попал. В таких условиях попал, при таких не попал. Жаль, что я не получала этот опыт раньше. На самом деле это все не просто.

— За эти 5 месяцев мы учимся использовать оружие, но россияне тоже учатся нам противостоять. Изменяют ли они сейчас свою тактику против нас?

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