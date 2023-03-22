Ночная атака дронами Shahed: в Воздушных силах объяснили тактику РФ 22 марта, 13:03 Воздушные силы объяснили тактику РФ во время ночной атаки дронами Shahed (Фото:Head of the National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS)

В Воздушных силах объяснили тактику РФ во время массированной атаки дронами Shahed в ночь на среду, 22 марта.



Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, российская тактика заключалась в том, чтобы сначала нанести удар истребителями Су-35, а затем продолжить удары дронами-камикадзе.

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«Известно, что был осуществлен 21 пуск из Брянской области. Уничтожено 16 БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Атакованы центральные и северные области — Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Хмельницкая область», — отметил он.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed.



В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного Россией дрона.

В то же время в Ржищеве Киевской области дроны атаковали общежитие и лицей. Четверо людей погибли.