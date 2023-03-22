Ночная атака дронами Shahed: в Воздушных силах объяснили тактику РФ

22 марта, 13:03
Поделиться:
Воздушные силы объяснили тактику РФ во время ночной атаки дронами Shahed (Фото:Head of the National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS)

Воздушные силы объяснили тактику РФ во время ночной атаки дронами Shahed (Фото:Head of the National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS)

В Воздушных силах объяснили тактику РФ во время массированной атаки дронами Shahed в ночь на среду, 22 марта.

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, российская тактика заключалась в том, чтобы сначала нанести удар истребителями Су-35, а затем продолжить удары дронами-камикадзе.

Видео дня

«Известно, что был осуществлен 21 пуск из Брянской области. Уничтожено 16 БПЛА. К сожалению, есть погибшие. Атакованы центральные и северные области — Киевщина, Черниговщина, Житомирщина и Хмельницкая область», — отметил он.

Читайте также:
РФ экономит ракеты. В Ок Юг прокомментировали ночную атаку дронами Shahed

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного Россией дрона.

В то же время в Ржищеве Киевской области дроны атаковали общежитие и лицей. Четверо людей погибли.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X