РФ экономит ракеты. В Ок Юг прокомментировали ночную атаку дронами Shahed 22 марта, 12:04 В ОК Юг прокомментировали ночную атаку дронами Shahed (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Массированная атака в ночь на среду, 22 марта, происходила без использования ракет морского базирования.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, использование дронов Shahed может свидетельствовать о том, что российские оккупанты начинают существенно экономить морские ракеты и приберегают высокоточное оружие.

Видео дня

«То, что они сейчас пытаются использовать тактику, когда сначала вечером идет атака на южный регион с помощью авиации, позже ночью — атака Shahed по другим регионам, по северной, северо-восточной части Украины — это попытка уменьшить сосредоточенность сил нашей ПВО », — отметила она.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного Россией дрона.

В то же время в Ржищеве Киевской обрасти дроны атаковали общежитие и лицей. Четверо людей погибли.