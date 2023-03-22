РФ атаковала Украину дронами Shahed: в Генштабе сообщили, сколько удалось сбить
Генштаб сообщил, сколько вражеских дронов сбили силы ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на среду, 22 марта, Россия массированно атаковала Украину иранскими дронами Shahed-136. Всего был выпущен 21 дрон.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной в Facebook.
По данным Генштаба, украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.
В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.