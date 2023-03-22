РФ атаковала Украину дронами Shahed: в Генштабе сообщили, сколько удалось сбить

22 марта, 07:26
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Генштаб сообщил, сколько вражеских дронов сбили силы ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Генштаб сообщил, сколько вражеских дронов сбили силы ПВО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на среду, 22 марта, Россия массированно атаковала Украину иранскими дронами Shahed-136. Всего был выпущен 21 дрон.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной в Facebook.

По данным Генштаба, украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.

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В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Дроны Война России против Украины Генштаб ВСУ Shahed-136

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