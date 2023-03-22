Ночная атака «шахедами». В Киевской области дроны ударили по общежитию и лицею: семеро погибших — главное 22 марта, 15:32 Разбор завалов разрушенного здания в Ржищеве Киевской области после атаки дронов-камикадзе Shahed, 22 марта 2023 года (Фото:ГСЧС)

В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога: РФ массово атаковала дронами.

Что известно об атаке — главное:

РФ запустила 21 дрон Shahed из Брянской области.

Украинская ПВО сбила 16 из них, в том числе все летевшие на Киев и Хмельницкую область.

В городе Ржищев Киевской области дроны попали в общежитие и лицей. Семеро людей погибли, в том числе водитель скорой, ехавший на вызов, и водитель, не спустившийся в укрытие во время тревоги. Трех человек достали мертвыми из-под завалов. Количество пострадавших точно неизвестно: есть сообщения как о семи, так и о 20, среди них 11-летний ребенок.

В Житомирской области — попадание в объект инфраструктуры.

Фото и видео последствий атаки на Ржищев

Видео дня

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Ночная атака дронами — подробности:

15:29 Под завалами общежития в Ржищеве обнаружены еще трое погибших

Об этом заявила спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

«Возросло число жертв. Семь погибших найдены по состоянию на 14:30», — сообщила Рубан.

11:03 Количество жертв в Ржищеве возросло до четырех

Тело погибшего достали с пятого этажа общежития. Это 40-летний водитель. Во время тревоги он не спустился в убежище, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов

9:45 Количество пострадавших выросло до 20

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, всех госпитализировали.

9:39 Зеленский призвал усилить давление на РФ

Очередная атака дронов на Украину свидетельствует, что Россия не стремится к миру, поэтому глобальное давление на агрессора следует усилить, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово „мир“ в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары», — написал Зеленский в Twitter.

По его мнению, санкционное и другое давление на Россию может вернуть стабильность.

9:36 Среди погибших в Киевской области — водитель скорой, ранен 11-летний ребенок

Такие данные приводит Офис генерального прокурора.

9:30 В Киевской области под завалами разрушенных зданий могут находиться четыре человека

Об этос сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в городе Ржищев частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

Разбор завалов и поисково- спасательные работы продолжаются.

08:57 Ночные "шахеды" запускали из Брянской области РФ — Воздушные силы ВСУ



08:50 В Киевской области поврежден гражданский объект: трое погибших, семь раненых

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА в Telegram.



«В результате ночной атаки дронами в Киевской области поврежден гражданский объект. Пока известно о трех погибших и семерых раненых. Информация уточняется», — говорится в сообщении. На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.



По состоянию на 05:50 пожар локализован. На месте работают спасатели.



07:26 РФ атаковала Украину дронами Shahed: в Генштабе сообщили, сколько удалось сбить

В ночь на среду, 22 марта, Россия выпустила 21 дрон. По данным Генштаба, украинские защитники сбили 16 вражеских беспилотников.

06:10 Все дроны, летевшие на Киев, сбили

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что ПВО уничтожили все вражеские дроны, которые были зафиксированы в Киевской области.



04:31 Отбои тревоги в Киеве и других областях.



02:48 ПВО сработала в Киевской области. Также Суспільне сообщает о взрывах в Хмельницком.



02:22 В Житомирской области повторно сработала ПВО.



02:15 В Киевской ОВА напомнили, что опасность в Киевской области сохраняется. В настоящее время мониторинговые группы фиксируют движение БПЛА в сторону столицы со стороны Черниговской области.



02:01 ПВО повторно сработала в Житомирской области



01:38 Вражеские БПЛА зафиксированы вблизи Броваров Киевской области и Ровенской области. В Ровенской и Хмельницкой областях также объявлена воздушная тревога.



01:14 Киевская ОВА сообщила о повторной работе ПВО в Киевской области.



01:02 Мониторинговые сервисы сообщают о работе ПВО в Киевской и Черниговской областях. Также есть информация, что дроны летят в сторону Сумской и Житомирской областей.



00:33 Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе атаки. Людей призывают находиться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской областях. Мониторинговые сообщества сообщают об атаке дронами.