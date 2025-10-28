В Третьем армейском корпусе рассказали, как военным вернуться на службу после СЗЧ

28 октября, 13:24
Военные, впервые совершившие СЗЧ, могут вернуться в воинскую часть и продолжить службу (Фото: Сухопутные войска)

Третий армейский корпус предоставил алгоритм для военнослужащих, которые хотят вернуться на службу после самовольного оставления части (СЗЧ).

Как напомнили в корпусе, законодательство предусматривает, что военный, который впервые совершил СЗЧ и добровольно возвращается, может быть освобожден от уголовной ответственности при наличии письменного согласия командира.

В корпусе отметили, что самый легкий способ возвращения из СЗЧ — это направить рапорт с помощью приложения Армия+. В таком случае украинский военный должен:

  • подать рапорт, указав намерение вернуться на службу;
  • получить письменное согласие командира воинской части, в которую его направят для восстановления на службе;
  • прибыть в Военную службу правопорядка (ВСП).
Далее командир принимает решение о восстановлении на службе (обычно положительное при первом СЗЧ).

Алгоритм дальнейших шагов зависит от того, были ли внесены сведения о СЗЧ в Единый реестр досудебных расследований.

Если в отношении военного возбуждено уголовное производство, процедура возвращения на службу происходит при участии адвоката.

В частности, военный имеет:

  • подать через адвоката ходатайство к следователю, прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции) или суду о намерении вернуться на службу, добавив согласие командира;
  • дождаться направления материалов в суд для рассмотрения вопроса об освобождении от уголовной ответственности;
  • после принятия положительного решения суда быть восстановленным на службе.

В корпусе уточнили, что при СЗВ менее трех дней уголовное производство не возбуждается. Военный может обратиться в ВСП и вернуться в воинскую часть, которую оставил, с восстановлением выплат и обеспечения.

Для возвращения из СЗЧ в Третий армейский корпус требовалось:

  • обратиться в рекрутинговый центр корпуса для прохождения собеседования и уточнения необходимых данных;
  • получить рекомендательное письмо с согласованной должностью;
  • обратиться в ВСП и получить предписание для запуска процедуры восстановления на службе.

Ранее Офис генерального прокурора сообщил, что с января 2022 по сентябрь 2025 года правоохранители открыли 289 600 уголовных дел по СЗЧ и дезертирству.

