Количество открытых дел о СЗЧ и дезертирстве с начала полномасштабной войны достигло почти 300 тысяч

Количество открытых дел о СЗЧ и дезертирстве возросло (Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook)

С января 2022 по сентябрь 2025 года правоохранители открыли 289 600 уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора на запрос УП.

Так, с января 2022 года по сентябрь 2025 года зарегистрировано 235 646 уголовных производств за СОЧ, 53 954 — за дезертирство.

Также издание уточняет, что количество открытых производств в период с января 2022 по сентябрь 2024 было значительно меньше — 90 тысяч, из них 60 тысяч дел по СОЧ и 30 тысяч по дезертирству.

В период с 2022 года по июль 2025 года в Украине открыли более 185 тысяч дел за самовольное оставление части и более 50 тысяч дел за дезертирство.

27 августа военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва Игорь Луценко в интервью Radio NV высказал мнение, что декриминализация СЗЧ в Украине будет продолжена.