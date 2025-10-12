Игорь Луценко Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва

[Это] то, что мне больно: 19 тысяч 44 человека за сентябрь официально сбежали из армии. 19 тысяч. То есть округляем — сколько будет? 20 тысяч.

С начала года — до 160 тысяч [военнослужащие совершили СЗЧ]. И я вам скажу, что в реальности все гораздо хуже, потому что на самом деле эти цифры определяются не количеством сбежавших, а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследования. То есть количество сотрудников, которые сидят на регистрации, является ограниченным. Следовательно, это ограниченное количество [сотрудников ГБР] не может зарегистрировать больше [правонарушений], чем [способны физически обработать].