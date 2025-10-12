«В реальности все гораздо хуже». Как армия теряет людей из-за СЗЧ и как это исправить — Луценко

12 октября, 13:48
Бойцы 116-й ОМБр идут на полигон (Фото: 116-я отдельная механизированная бригада/Facebook)

Бойцы 116-й ОМБр идут на полигон (Фото: 116-я отдельная механизированная бригада/Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва Игорь Луценко рассказал в эфире Radio NV о проблеме с СЗЧ в армии.

Игорь Луценко

Военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки, народный депутат 8-го созыва

[Это] то, что мне больно: 19 тысяч 44 человека за сентябрь официально сбежали из армии. 19 тысяч. То есть округляем — сколько будет? 20 тысяч.

Читайте также:
КСУ взялся за рассмотрение жалобы Гнездилова, который в 2024 году публично ушел в СОЧ

С начала года — до 160 тысяч [военнослужащие совершили СЗЧ]. И я вам скажу, что в реальности все гораздо хуже, потому что на самом деле эти цифры определяются не количеством сбежавших, а количеством зарегистрированных уголовных производств сотрудниками Государственного бюро расследования. То есть количество сотрудников, которые сидят на регистрации, является ограниченным. Следовательно, это ограниченное количество [сотрудников ГБР] не может зарегистрировать больше [правонарушений], чем [способны физически обработать].

