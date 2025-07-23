«Все еще может сделать 100 отжиманий». Сырский за несколько дней до своего 60-летия заявил, что не планирует уходить в отставку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский , которому 26 июля исполнится 60 лет, отверг любые предположения о том, что он уйдет в отставку.

Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post, которое было опубликовано в среду, 23 июля.

Газета напомнила, что на этой неделе Сырский достигнет пенсионного возраста, установленного в Украине для военной службы. Однако главком высмеял любые предположения об отставке.

Сырский рассказал, что «все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва», несмотря на то, что, по словам его помощников, он «редко — если вообще когда-либо — спит».

Главнокомандующий отметил, что его мотивирует понимание личной роли в процессе защиты украинских граждан.

«Я понимаю, что я должен это сделать. И я понимаю, что должен делать больше и лучше», — подчеркнул он.

Сырский добавил, что даже после многих лет на высших командных должностях он чувствует себя наиболее комфортно рядом с пехотинцами на передовой.

Как пишет WP, помощники главкома ожидают, что именно на фронте он проведет свой 60-й день рождения. В то же время Сырский подчеркнул, что об этом еще рано говорить.

«Это зависит от Бога и от моего президента», — добавил он со смехом.

В интервью WP Сирский также призвал президента США Дональда Трампа перенести войну на территорию РФ, предоставив Украине ракеты большей дальности и разрешение на их использование против страны-агрессора.

Он рассказал, что новые поставки систем противовоздушной обороны, в частности американских ЗРК Patriot, перехватчиков беспилотников и легкой авиации для сбивания беспилотников, могли бы помочь сорвать российские атаки.