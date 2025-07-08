Усиление украинской ПВО. Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать все контакты с США по получению новых систем

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получили поручение усилить сотрудничество с Соединенными Штатами по получению средств защиты, в частности систем противовоздушной обороны.

Об этом президент сказал во вторник, 8 июля, в вечернем обращении.

«Поручил министру обороны Украины и главкому активизировать все контакты с американской стороной. Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Зеленский отметил, что ожидает результатов контактов с американской стороной «уже в ближайшее время» и сейчас готовит форматы встреч между украинским и американским военным и политическим руководством, которые должны состояться на этой неделе.

Он также сообщил, что во время совещания с военным командованием обсудили вопросы проведения операций на территории России и блокирования ее логистических маршрутов, в частности — «уязвимые места, которые есть в России».

«Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена», — сказал Зеленский.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Украинский лидер отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», и они обсудили возможности по ПВО и договорились работать над увеличением защиты неба.

Инфографика: NV

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля Трамп подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.