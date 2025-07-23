«У нас храбрые солдаты, которые готовы наступать». Сырский в интервью WP призвал Трампа помочь «перенести войну» на территорию РФ

У Украины есть высокомотивированные и храбрые солдаты, которые могут наступать, но им нужны современные средства защиты, заявил Александр Сырский (Фото: Александр Сырский / Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне своего 60-летия дал интервью The Washington Post , в котором призвал президента США Дональда Трампа перенести войну на территорию РФ, предоставив Украине ракеты большей дальности и разрешение на их использование против страны-агрессора.

По его словам, Украине срочно нужно, чтобы США и Европа передали Киеву больше систем противовоздушной обороны и ракет, а также сняли запрет американского экс-президента Джо Байдена на дальнобойные удары ими по российским военным объектам.

Сырский добавил, что новые поставки систем противовоздушной обороны, в частности американских ЗРК Patriot, перехватчиков беспилотников и легкой авиации для сбивания беспилотников, могли бы помочь сорвать российские атаки. Большее количество ракет средней и большей дальности, в том числе американские ПТРК ATACMS и немецкие системы Taurus, если они будут предоставлены без ограничений на их использование, позволят Киеву замедлить производство российского оружия и бить по инфраструктуре, производящей ракеты и беспилотники.

«Они нацелены практически на все — аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры… Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор» — сказал Сырский.

Он также отметил, что наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором и выразил надежду, что благодаря позиции Трампа этот процесс будет гораздо легче.

Сырский при этом отказался комментировать, остались ли в Украине мощные ПТРК на складах.

По словам главкома, кроме дефицита средств противовоздушной обороны и ракет, украинские войска также испытывают недостаток 155-мм артиллерийских снарядов и нуждаются в дополнительных поставках бронетехники.

«У нас высокомотивированные и храбрые солдаты, которые готовы наступать, но им нужны современные, надежные средства защиты», — подчеркнул он.

При этом Сирский заявил, что именно решение США разрешить удары с использованием их ракет по Курской области помогло «переломить ситуацию» на Харьковщине.

«Мы все приложили много усилий, в том числе публичных, чтобы объяснить и доказать необходимость использования этих видов дальнобойного оружия на территории Российской Федерации», — сказал Сырский.

Он также заявил, что прошлое лето «было действительно очень тяжелым» для Украины, поскольку Россия планировала дальнейшие интенсивные наступательные операции, в том числе наступление на Сумскую область, увеличила производство беспилотников и предложила новые финансовые стимулы для вербовки сухопутных войск, что ухудшило положение Украины на фронте.

«Нас сильно критиковали за то, что мы оборонялись и отступали… Я должен был сделать что-то, скажем так, экстраординарное», — сказал он, имея в виду Курскую операцию украинских войск летом 2024 года.

Таким образом, с помощью небольшой группы командиров он разработал план «отвлечения» российских войск и впервые заставил их обороняться внутри собственной страны.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что наступление на Курщине сорвало планы России захватить больше территории и ослабило давление на некоторых участках восточного фронта.

Кроме того, российские дроны на оптоволокне, которые представляют серьезную угрозу для украинцев из-за невозможности их подавить, впервые появились на поле боя именно в Курске, а не на востоке Украины. То же касается и северокорейских военных, численность которых в регионе, по словам Сырского, может достигать около 20 тысяч, хотя они все еще не были задействованы в боевых миссиях на территории Украины.

Сирский также заявил, что Покровск в Донецкой области удалось удержать главным образом благодаря стойкости украинских военных и созданию препятствий, в частности минных полей, из-за которых россияне потеряли около 30% техники на этом участке фронта.

Что касается мобилизации, Сырский назвал это «большой проблемой», поскольку Россия активно пытается подорвать эти усилия пропагандой и ударами по центрам комплектования.

Сырский также отметил, что для более половины военнообязанных главной мотивацией являются деньги.

«Если их увеличить — будет больше желающих», — сказал он, отметив, что Россия имеет ресурсы платить своим контрактникам значительно больше.

Сырский также добавил, что до сих пор может сделать «100 отжиманий без перерыва» несмотря на тот факт, что, по словам его помощников, «почти не спит — если вообще спит».

Он также отметил, что больше всего чувствует себя на своем месте рядом с пехотой на передовой. Его помощники предполагают, что именно там он и проведет свое 60-летие. Он говорит, что пока рано говорить.

«Это зависит от Бога и моего президента», — сказал он, шутя.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

Во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.

22 июля Фридрих Мерц рассказал, что Германия пока не получила подтверждения сроков, когда Вашингтон сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые были отправлены для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.