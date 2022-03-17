Враг в полной мере не добился ни одной стратегической цели — сводка Генштаба 17 марта, 01:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтожение оккупантов (Фото:facebook.com/GeneralStaff)

По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции. Оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для размещения ракетных комплексов.

Об этом говорится в сводке Генштаба.



Кроме того, вооруженными силами РФ активно используется аэродромная сеть и транспортная инфраструктура Беларуси.

Государственный пограничный комитет Беларуси постоянно осуществляет мониторинг обстановки в приграничных с Украиной районах. С целью получения информации разведывательного характера белорусскими разведывательными органами осуществляется опрос граждан, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении разведки и попытке организовать контрбатарейную борьбу. Значительных успехов нет. В ходе ведения боевых действий подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа понесли значительные потери в личном составе и технике и были вынуждены преждевременно задействовать резервы.

На Северском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий со стороны врага не фиксируется. Оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, осуществить перегруппировку войск и пополнить запасы.

Противник не оставляет попыток продвинуться к югу от города Изюм, вероятно, с целью продолжения наступления в направлении Славянска. Удач нет.

В Южнобужском операционном районе противник продолжает попытки закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины удара по аэродрому Херсон, который временно находится под контролем врага, кафиры пытаются осуществить перебазирование уцелевшей техники.

Корабельный состав черноморского флота РФ продолжает блокирование судоходства в северо-западной части Черного моря.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.