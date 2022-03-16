Война с открытым финалом. Есть ли шанс остановить Путина? 16 марта, 00:50 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Несправедливая война, начатая по выбору, медленно превращается в войну стойкости

«Всё должно созреть», — говорил Эдгар в «Короле Лире» Шекспира. И он прав в случае с переговорами по сдерживанию или прекращению международных конфликтов: соглашения достигаются лишь тогда, когда ключевые участники оказываются готовы пойти на компромисс и могут заставить свои правительства выполнять эти соглашения.

Эта истина крайне важна для любых попыток прекратить войну между Россией и Украиной с помощью дипломатии. У президента Украины Владимира Зеленского масса причин прекратить этот конфликт, который уже унёс жизни тысяч украинских граждан, разрушил многие районы некоторых крупных городов, оставил без дома миллионы людей, нанёс огромный урон экономике страны. И его позиции повышаются с каждым часом, придавая ему политическую силу для заключения мира — не любой ценой, но определённой ценой.

Сегодня уже появились признаки, что он может пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО. Он вряд ли признает Крым частью России, но у него, наверное, есть возможность согласиться на договорённость правительств двух стран об их взаимном несогласии по поводу статуса Крыма: США и Китай поступили так полвека назад в вопросе Тайваня. Он вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской «народных республик», но мог бы подписаться под предоставлением им значительной автономии.

Вопрос в том, будет ли все этого достаточно для президента России Владимира Путина, который требует «денацификации» Украины (что выглядит как требование смены режима), а также её тотальной демилитаризации. Поскольку он поставил под сомнение «реальность» Украины как страны, трудно не сделать вывод, что его мало интересует сосуществование с легитимным правительством суверенного, независимого государства. Пока Путин демонстрирует больше заинтересованности в утверждении своих идей, чем в заключении соглашений.

Пока шансы на договорённости о мире малы

Что могло бы изменить ситуацию? И что могло бы её сделать более созревшей для урегулирования путём переговоров? На самом деле именно в этом цель политики Запада: повысить военную и экономическую стоимость ведения этой войны так сильно, чтобы Путин решил, что в его личных интересах (интересы России его явно мало заботят) договориться о прекращении огня и принять условия, которые принесут мир. Это, впрочем, тоже выглядит маловероятным, хотя бы потому, что Путин, почти несомненно, боится интерпретации соглашения как признака слабости, а это спровоцирует сопротивление его дальнейшему правлению.

Альтернативный путь: надавить на него, чтобы он начал переговоры. В принципе такое давление может оказываться снизу. Это была бы российская версия «силы народа», побеждающей службы безопасности, как это случилось, например, в Иране в конце 1970-х годов. Давление могло бы также оказываться со стороны тех немногих, кто обладает властью в современной России, и кто может решить, что им надо начать действовать до того, как Путин разрушит будущее России ещё сильнее, чем он уже его разрушил. Но первое не представляется возможным, учитывая массовые аресты и контроль над информацией в стране, а о втором варианте мы просто никак не сможем узнать до тех пор, пока это не произойдёт.

Единственная сторона, которая ещё может надавить на Путина и потребовать от него компромисса, — это Китай и его председатель Си Цзиньпин. Да, Китай публично встал на сторону Путина, обвиняя США в этом кризисе и даже раздувая российские теории заговора. Наверное, Си посчитал, что Китаю будет выгодно, если Америка станет тревожиться по поводу угрозы со стороны России, а не сосредотачиваться на Азии. И, наверное, Си не видит никакой особой выгоды в сближении с американской позицией, учитывая, что обе партии в США выступают за проведение жёсткой политики в отношении его страны.

Но в то же время Си не может быть доволен тем, что вторжение Путина нарушает базовые принципы китайской внешней политики, а именно: рассматривать суверенитет как абсолют и не вмешиваться во внутренние дела других стран. Вместо того чтобы расколоть Запад, Путин объединил его так сильно, каким он не был со времён краха СССР; одновременно он способствовал ухудшению восприятия Китая в Европе. Кроме того, Си Цзиньпина не могут радовать риски, созданные украинским кризисом, особенно сейчас, когда восстановление экономики Китая после пандемии остаётся хрупким, а сам он хочет добиться беспрецедентного третьего срока во главе страны.

Шансы изменить расчёты Китая невелики, и тем не менее, стоит попробовать попытаться сделать это. В качестве первого шага Америке следует заверить Китай, что она по-прежнему привержена политике на основе принципа «один Китай». Администрация президента США Джо Байдена могла бы отменить пошлины, введённые при Трампе: они не привели к каким-либо изменениям в экономической политике Китая, зато способствовали росту инфляции в самой Америке. Кроме того, администрация могла бы сигнализировать о своей готовности возобновить регулярный стратегический диалог.

Но что самое главное, китайскому руководству следует объяснить, что сейчас настал определяющий момент для Китая и для его отношений с США. Если Китай останется на стороне Путина, если он окажет России военную, экономическую или дипломатическую поддержку, тогда в краткосрочной перспективе его ждут экономические санкции и ужесточение контроля над технологиями, а в долгосрочной — глубокая американская враждебность. Иными словами, США должны дать ясно понять, что стратегические издержки Китая от союза с Россией будут значительно перевешивать любые выгоды.

Мы никак не можем узнать, решит ли Си переориентировать свою позицию, и если да, то заставит ли это Путина начать добросовестные переговоры. Однако очевидно, что без поддержки Китая Путин станет даже более уязвим, чем уже является сегодня.

Пока что шансы на договорённости о мире малы. Нет никаких признаков, что потери на полях сражений, ущерб от санкций и внутренние протесты способны остановить Путина, который продолжает превращать в руины города Украины, пытается сломать её дух и свергнуть её правительство. Тем временем народ, армия и руководство Украины, поддерживаемые Западом, продолжают демонстрировать невероятную стойкость. Несправедливая война, начатая по выбору, медленно превращается в войну стойкости с открытым финалом.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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