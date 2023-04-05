Силы обороны отразили более 60 атак оккупантов, половину из них — в районе Бахмута — Генштаб 5 апреля, 07:15 Генштаб рассказал о ситуации на самых горячих участках фронта (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боев — Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 5 апреля.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется присутствие подразделений РФ в приграничных районах Курской и Белгородской областей. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Бачевск, Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцуво, Волчанск, Рубленое, Двуречанское и Тополя в Харьковской области.

На Купянском направлении под огонь попали Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Крахмальное в Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и южнее Спорного. Под обстрелы из артиллерии попали более 20 населенных пунктов, среди которых Стельмаховка, Торское, Северск, Раздоловка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжают его штурмовать. Также войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили около 30 атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Часов Яр, Григорьевка, Ивановское, Северное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты вели наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имели. Вели огонь по населенным пунктам Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Шахтерском направлении войска РФ наступательных действий не проводили. Для корректировки огня артиллерии активно применяли БпЛА. Обстрелы зафиксировали в районе населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ продолжают наращивать оборонительные возможности. Обстреляли более 30 населенных пунктов, среди которых Новоданиловка, Орехов, Щербаки, Малые Щербаки Запорожской области; Качкаровка, Змиевка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.