ЧВК Вагнера несет сокрушительные потери возле Бахмута — Белый дом 4 апреля, 22:38 Город Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

США видят, что бойцы ЧВК Вагнера несут сокрушительные потери на Бахмутском направлении.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает журналист Голоса Америки Джефф Селдин в Twitter.

Он отметил, что ЧВК «Вагнера» не жалеет своих бойцов и «фактически бросает их в мясорубку».

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«США видят, как Россия терпит „сокрушительные потери… с тем, что войска Вагнера фактически бросают в мясорубку“, в частности в Бахмуте», — написал Селдин.

В Белом доме считают, что руководство группы «Вагнера» также демонстрирует невероятное пренебрежение к своим солдатам.

Накануне представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.