Свириденко заявила, что в украинском обществе «преувеличивается» проблема коррупции

В интервью Bloomberg она сослалась на неназванные опросы, согласно которым, хотя подавляющее большинство украинцев считает, что взяточничество широко распространено, «гораздо меньше людей сталкивались с ним лично».

«Откровенно говоря, в украинском обществе и отдельных социальных группах этот вопрос усиливается и преувеличивается», — считает Свириденко.

В то же время внешние наблюдатели, по ее словам, «оценивают Украину по другим показателям».

Премьер-министр также выступила в защиту решения правительства отклонить кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности, несмотря на то, что кандидат был одобрен конкурсной комиссией, а его назначения требовали МВФ и Европейская комиссия.

«Кабмин действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от конкурсной комиссии, проголосовали коллегиально и отправили решение обратно в комиссию», — сказала Свириденко.

В опросе Socis за февраль 2025 года, имеющемся в распоряжении NV, говорится, что большинство украинцев (57.4% опрошенных) считают, что власть в целом несет ответственность за сохранение высокого уровня коррупции в стране.

В высоком уровне коррупции украинцы также обвиняют антикоррупционные органы (39.3%), президента (35.6%), самих людей и общество (31.6%), Верховную Раду (30.2%) и правительство (24.9%).

Национальное антикоррупционное бюро в марте заявило, что в период полномасштабной войны России против Украины с 2022 по 2024 год сообщило о подозрении 41 народному депутату.

В июле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в Украине ежегодно увеличивается количество приговоров за совершение коррупционных преступлений. В 2024 году осудили 2195 человек или почти 80% всех обвиняемых по таким делам.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали отдельные парламентарии и Transparency International как попытку лишить независимости НАБУ и САП.