В 2024 году по делам о коррупции осудили почти 80% обвиняемых (Фото: ВАКС)

В Украине ежегодно увеличивается количество приговоров за совершение коррупционных преступлений. В 2024 году осудили 2195 человек или почти 80% всех обвиняемых по таким делам.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В сообщении говорится, что 60 человек осудили за топ-коррупцию — эти дела рассматривает Высший антикоррупционный суд. Из них 17 получили лишение свободы, в основном сроком от пяти до 10 лет. А 34 осужденных освободили от отбывания наказания с испытательным сроком, остальные же получили штраф.

У четверти осужденных за коррупцию конфисковали имущество. Большинству фигурантов также назначили дополнительный вид наказания — лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Инфографика: НАЗК

Больше приговоров ВАКС вынес за злоупотребление властью или служебным положением. Также дела касались присвоения, растраты или завладения имуществом, получения неправомерной выгоды и злоупотребления влиянием.

В то же время по делам, рассматривавшим общие местные суды, большинство фигурантов не были публичными служащими.

В 2024 году общие местные суды признали виновными в коррупционных правонарушениях 2135 человек, и более 60% из них за предложение или предоставление неправомерной выгоды. Основной вид наказания — штраф.

В 2021 году за коррупционные уголовные правонарушения и уголовные правонарушения, связанные с коррупцией, осудили 1149 человек, из них 24 — за топ-коррупцию.