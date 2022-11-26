Свет в Херсоне появится в ближайшие дни — ДТЭК 26 ноября, 00:27 Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение в Херсон в ближайшие три дня. В частности, ДТЭК направила около десяти аварийных бригад из Одесщины и Днепропетровщины.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Александр Фоменко в эфире единого телемарафона.

«Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесской области, работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсон. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а может, в субботу», — сообщил Фоменко.

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Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.