Свет в Херсоне появится в ближайшие дни — ДТЭК
Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)
Энергетики рассчитывают возобновить электроснабжение в Херсон в ближайшие три дня. В частности, ДТЭК направила около десяти аварийных бригад из Одесщины и Днепропетровщины.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Александр Фоменко в эфире единого телемарафона.
«Мы действительно помогаем Херсонской области, работает бригада из Одесской области, работает на юге области, занимается электроснабжением города Херсон. Сегодня наши бригады заканчивают восстановление линии 150 кВ и у нас есть уверенность, что электроснабжение Херсона будет восстановлено в ближайшие дни. Либо в воскресенье, либо в понедельник, а может, в субботу», — сообщил Фоменко.
Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.