15 лет тюрьмы. Суд вынес приговор 18 депутатам Госдумы России 26 июля, 18:58 Следователи СБУ проводили расследование по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Фото:СБУ / Facebook)

Суд вынес приговор 18 российским депутатам Государственной думы за содействие развязыванию Россией войны. Каждый из них приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом в среду, 26 июля, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, в целом собраны неопровержимые доказательства против 91 депутата Госдумы, которые способствовали развязыванию войны России против Украины.



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18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов — обвинительные акты направлены в суд, отмечают в СБУ.



СБУ подчеркнула, что 15 февраля 2022 года эти чиновники поддержали постановление об обращении к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



А уже 22 февраля чиновники проголосовали за ратификацию так называемого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» между Россией и террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».



В то же время Россия использовала это решение как формальное основание для начала полномасштабной войны против Украины.



Следователи СБУ проводили расследование по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).



В СБУ добавили, что поскольку 18 осужденных депутатов РФ находятся в настоящее время на территории России, то начало отбывания их наказания определено с момента фактического задержания.



21 марта суд приговорил 20 депутатов госдумы страны-агрессора России, которые голосовали за «признание» террористических организаций «Л/ДНР», к 15 годам заключения.