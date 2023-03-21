Голосовали за «признание» «Л/ДНР». 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы в Украине 21 марта, 16:58 Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Суд приговорил 20 депутатов госдумы страны-агрессора России, которые голосовали за «признание» террористических организаций «Л/ДНР», к 15 годам заключения.

Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины), сообщает пресс-служба СБУ.



15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали «постановление» об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 22 февраля они проголосовали за юридически ничтожную «ратификацию» так называемого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».



Видео дня

«В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии», — напомнили в СБУ.

Осужденные находятся на территории страны-агрессора. СБУ перечислила этих депутатов:

Сергей Алтухов;

Андрей Альшевских;

Ольга Амельченкова;

Андрей Аникеев;

Григорий Аникеев;

Валентина Артамонова;

Отари Аршба;

Алена Аршинова;

Тимофей Баженов;

Зариф Байгускаров;

Николай Борцов;

Вадим Булавинов;

Дмитрий Исламов;

Михаил Кузьмин;

Денис Майданов;

Николай Панков;

Юрий Петров;

Ольга Пилипенко;

Валентина Пивненко;

Дмитрий Погорелый.

2 марта в СБУ сообщили, что собрали доказательства вины 41 депутата госдумы, которые содействовали захвату части восточных областей Украины. За месяц до этого СБУ передала в суд обвинительные акты против еще 55 депутатов госдумы.