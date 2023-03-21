Голосовали за «признание» «Л/ДНР». 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы в Украине

21 марта, 16:58
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Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Суд приговорил 20 депутатов госдумы страны-агрессора России, которые голосовали за «признание» террористических организаций «Л/ДНР», к 15 годам заключения.

Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины), сообщает пресс-служба СБУ.

15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали «постановление» об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 22 февраля они проголосовали за юридически ничтожную «ратификацию» так называемого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».

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«В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии», — напомнили в СБУ.

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Осужденные находятся на территории страны-агрессора. СБУ перечислила этих депутатов:

  • Сергей Алтухов;
  • Андрей Альшевских;
  • Ольга Амельченкова;
  • Андрей Аникеев;
  • Григорий Аникеев;
  • Валентина Артамонова;
  • Отари Аршба;
  • Алена Аршинова;
  • Тимофей Баженов;
  • Зариф Байгускаров;
  • Николай Борцов;
  • Вадим Булавинов;
  • Дмитрий Исламов;
  • Михаил Кузьмин;
  • Денис Майданов;
  • Николай Панков;
  • Юрий Петров;
  • Ольга Пилипенко;
  • Валентина Пивненко;
  • Дмитрий Погорелый.

2 марта в СБУ сообщили, что собрали доказательства вины 41 депутата госдумы, которые содействовали захвату части восточных областей Украины. За месяц до этого СБУ передала в суд обвинительные акты против еще 55 депутатов госдумы.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело Госдума РФ Приговор ЛДНР Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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