Голосовали за «признание» «Л/ДНР». 20 депутатов Госдумы РФ приговорили к 15 годам тюрьмы в Украине
Российский триколор возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Суд приговорил 20 депутатов госдумы страны-агрессора России, которые голосовали за «признание» террористических организаций «Л/ДНР», к 15 годам заключения.
Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины), сообщает пресс-служба СБУ.
15 февраля 2022 года российские депутаты поддержали «постановление» об обращении к российскому диктатору Путину с просьбой признать «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 22 февраля они проголосовали за юридически ничтожную «ратификацию» так называемого «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между РФ и террористическими организациями «Л/ДНР».
«В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии», — напомнили в СБУ.
Осужденные находятся на территории страны-агрессора. СБУ перечислила этих депутатов:
- Сергей Алтухов;
- Андрей Альшевских;
- Ольга Амельченкова;
- Андрей Аникеев;
- Григорий Аникеев;
- Валентина Артамонова;
- Отари Аршба;
- Алена Аршинова;
- Тимофей Баженов;
- Зариф Байгускаров;
- Николай Борцов;
- Вадим Булавинов;
- Дмитрий Исламов;
- Михаил Кузьмин;
- Денис Майданов;
- Николай Панков;
- Юрий Петров;
- Ольга Пилипенко;
- Валентина Пивненко;
- Дмитрий Погорелый.
2 марта в СБУ сообщили, что собрали доказательства вины 41 депутата госдумы, которые содействовали захвату части восточных областей Украины. За месяц до этого СБУ передала в суд обвинительные акты против еще 55 депутатов госдумы.