05 июля 2018, четверг

Суд продлил домашний арест догхантеру Святогору

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Алексей Святогор
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Алексей Святогор

Шевченковский районный суд Киева продлил догхантеру Алексею Святогору меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"По результатам проведенного судебного заседания по рассмотрению ходатайства о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Святогора Алексея Анатольевича, следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева данное ходатайство удовлетворено. Действие меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место своего проживания (круглосуточно) продлено до 7 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 11 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца догхантера Алексея Святогора. Его подозревают в нарушении ч.2 ст. 300, ч.3 ст. 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

26 июня Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения, изменив ее на домашний арест с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания до 9 июля.

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