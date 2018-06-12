В Киеве арестовали догхантера Святогора. Что о нем известно

11 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал на месяц Алексея Святогора, которого зоозащитники называют лидером киевских догхантеров.

НВ рассказывает, что известно о Святогоре и в чем его обвинили.

Юрист с жестоким увлечением

43-летний Алексей Святогор имеет юридическое образование и часто называет себя адвокатом и журналистом, на его странице в Facebook также указано, что он - дизайнер интерьеров пивных пабов. Судя по его заявлениям в СМИ, собак он убивает примерно с 2011 года и много об этом публично рассказывает.

В 2012 году в эфире канала СТБ Святогор демонстрировал как стреляет по птицам с балкона своей квартиры.

Видео со Святогором начинается с 55 секунды

А в интервью Думской в ноябре 2016 года он утверждал, что на его счету "не одна сотня" убитых собак.

Святогор также заявлял, что убивает собак с помощью противотуберкулезного лекарства, которое можно купить в аптеках без рецепта.

"Сам по себе этот препарат вызывает кислородное голодание у собаки. ... Собака не испытывает мучений от смерти подобным образом. И это не я лично так считаю, так считают ветеринары, которые это исследовали. А то, что вы видели – судороги собак, это так у них происходит уже при отключенном сознании", - говорил он.

В феврале 2016 года Настоящее время снимало еще один сюжет о Святогоре. В этом сюжете есть комментарий ветеринара Кирилла Милованова, который утверждает, что используемый Святогором препарат вызывает у собаки сильные судороги и сильную боль, причем перед смертью животное испытывает мучения в течение 30-40 минут.

В декабре 2016 года Святогор сообщал на своей странице в Facebook о "результативной" поездке в Одессу.

В 2016 году Святогор зарегистрировал организацию под названием Союз журналистов - догхантеров, которая чуть меньше, чем через два месяца была ликвидирована Министерством юстиции.

Граната в почтовом ящике

Действия Святогора не раз вызывали протесты зоозащитников. Однако неприятие его деятельности проявлялось не только путем протестов и попыток подать на него в суд, которые длительное время были безуспешными. Сам Святогор тоже подал в суд - на зоозащитницу Алину Костенко, которая в 2013 году, во время прямого эфира на одном из украинских каналов, набросилась на него и порвала ему рубашку.

В январе 2017 года в почтовый ящик дома по адресу, по которому зарегистрирован догхантер, неизвестные заложили гранату РГД-5.

От взрыва пострадал брат догхантера Евгений Святогор. Судя по тому, что он отказался от госпитализации, он не был серьезно травмирован.

В сюжете ТСН о взрыве Алексей Святогор рассказывал, что в доме, где произошел взрыв, не живет.

В августе 2016 года Святогор также заявлял на своей странице в Facebook, что неизвестные сожгли его автомобиль. Сейчас это сообщение недоступно.

Задержание и арест

После многочисленных акций зоозащитников 1 июня 2018 года Святогора объявили в розыск как лицо, скрывающееся от следствия. Его обвиняют в пропаганде культа насилия и жестокости (ст. 300 ч.2,3 - Уголовного кодекса Украины), догхантеру грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Святогора разыскивали неделю. 8 июня активистки-зоозащитницы увидели, как он заходит в свой подъезд на ул. Радужной в Киеве, и потребовали от полицейских его задержать.

Через некоторое время после задержания Святогора отпустили. Избрание меры пресечения было назначено на 12:00 11 июня.

На заседание Шевченковского райсуда пришло около 100 активистов, требовавших арестовать догхантера, - к зоозащитникам присоединились представители Нацкорпуса.

В тот момент, когда должно было начаться заседание, в здании суда пропало электричество. Затем судья Андрей Трубников взял самоотвод из-за конфликта интересов. В 14:00 просьбу судьи о самоотводе удовлетворили.

Во время суда догхантер говорил, что его заявления в СМИ и интернете - это его право на свободу слова.

Тем не менее, в тот же день, 11 июня, Святогора арестовали до 9 июля. На него надели наручники в зале суда и увели. Зоозащитники отреагировали на это решение криками "Спасибо!"

НВ