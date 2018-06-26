26 июня 2018, вторник

Суд отпустил под домашний арест догхантера Святогора

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Алексея Святогора отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля
Кадр видео Дядя Леша via YouTube

Алексея Святогора отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля

Во вторник, 26 июня, Апелляционный суд города Киева смягчил меру пресечения, примененную к догхантеру Алексею Святогору.

Согласно решению суда, содержание под стражей изменено на домашний арест с запретом круглосуточно оставлять место своего проживания. Таким образом, подозреваемый останется под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Как отметили в суде, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Напомним, что 11 июня Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца догхантера Алексея Святогора.

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