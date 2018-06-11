Суд взял под стражу киевского догхантера Святогора

Алексея Святогора взяли под стражу на два месяца

В понедельник, 11 июня, Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца догхантера Алексея Святогора.

"Суд принял решение оставить живодера Алексея Святогора под арестом на 60 дней. Без права внесения залога", - сообщили в правозащитной организации UAnimals.

Напомним, что 8 июня в Днепровском районе Киева полиция задержала догхантера Алексея Святогора.

Святогора подозревают в убийстве бездомных животных и в пропаганде насилия над ними.

В январе 2017 брат Святогора пострадал от взрыва в почтовом ящике. Полиция рассматривала несколько версий произошедшего, в том числе, профессиональную деятельность потерпевшего и причастность его родственников к жестокому обращению с животными.