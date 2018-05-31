Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Бабченко

Герман на суде заявил, что он работает на контрразведку Украины

Подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа суд взял под стражу на два месяца без возможности выхода под залог в качестве меры пресечения.

Как сообщает в Интерфакс-Украина, такое решение принял в четверг вечером, 31 мая, Шевченковский районный суд Киева.

Сам он на камеры заявил, что является контрразведчиком и знал о подготовке спецоперации СБУ.

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Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании) в стране Шмайсер Борис Герман.

По данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО Алексею Цымбалюку $ 30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

СБУ объяснила, что спецоперация по инсценировке была предусмотрена законодательством, а собранные таким образом доказательства признает Европейский суд по правам человека.