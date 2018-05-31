Подозреваемый в организации убийства Бабченко заявил, что он работает на контрразведку и назвал имя "киллера"

Борис Герман, которого в СБУ считают организатором планируемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, заявляет, что он сотрудничает с внутренней контрразведкой.

"Я сотрудничаю с внутренней разведкой по выявлению на территории Украины действий России для смены украинской власти. Контрразведка дала мне возможность и полномочия изучать связи, то есть изучать потоки денег которые приходят в Украину через кого и кому...", - цитирует его Радио Свобода.

Стоит отметить, что свои заявления о том, что он контрразведчик, он озвучил в Шевченковском райсуде Киева. Где ему выбирают меру пресечения.

По его словам, он сотрудничает с контрразведкой около полугода.

В то же время он назвал имя человека, которого он нанял за деньги "убить" Бабченко. По его словам, это участник войны на Донбассе Алексей Цымбалюк. Последний в этот день сам сделал публичное заявление о том, что он выполнял роль киллера в деле Бабченко.

"Цымбалюк был избран контрразведкой, поскольку он известен еще с АТО. Поэтому мы знали об инсценировке, и Цимбалюк побежит (в СБУ - ред.). Но для того чтобы получить информацию, мы передали россиянам список из 30 целей (30 фамилий, на которых якобы готовились покушения ред.) В СБУ много людей, которые общаются с Россией ", - цитирует Германа Громадське.

Он также сказал, что нашел несколько путей доставки денег, а также "политические партии и политиков, которые этими деньгами пользуются".

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Напомним, по версии СБУ, они предупредили убийство журналиста Бабченко. Спецоперация готовилась два месяца. По словам главы СБУ Василия Грицака, убийство заказали российские спецслужбы. Также Герману поручили организовать убийства 30 человек. Спецслужба получила волну критики за инсценировку и введение в заблуждение. Впоследствии СБУ объяснила, что таким образом удалось установить связь между организатором и заказчиками и сохранить жизнь Бабченко.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.