Инсценировка убийства Бабченко: СБУ дала объяснения

Прежде всего - сохранение жизни Бабченко и получения связи организатора с заказчиком

Служба безопасности Украины опубликовала обоснование необходимости контролировать и в конце концов инсценировать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

В спецслужбе отметили, что контроль за совершением преступления проводится тогда, когда другим способом получить сведения о преступлении, и лиц к этому причастных, невозможно.

"Благодаря проведению указанной негласного следственного (розыскного) действия в установленный законом способ удалось не допустить гибели журналиста Бабченко", - заявили в СБУ прежде всего.

Далее среди преимуществ такого подхода перечисляется: удалось полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых готовились террористические акты и убийства.

"То есть, те негативные моменты, которые были нанесены публичным интересам путем распространения информации о якобы гибели Бабченко, полностью оправданы недопущением доведение до конца террористического акта против указанного журналиста и предупреждением возможных преступлений против других лиц", - говорится в сообщении.

СБУ приводит в качестве аргумента практику Европейского суда по правам человека. По мнению СБУ она свидетельствует, что ЕСПЧ признает надлежащими и допустимыми доказательствами материалы, полученные правоохранительными органами в ходе осуществления контроля с совершением преступления с использованием "тайных агентов", если это сделано в соответствии с законом, и не допущено провокации. Приводятся также примеры таких дел: дело "Люди против Швейцарии" 1992 г., "Калабро против Италии" 2002 г.

Также отмечается, что действия следователя СБУ согласовывала с Генеральной прокуратурой Украины, прокурор которой был процессуальным руководителем в этом деле.

"С целью получения сведений о совершении особо тяжкого преступления и лиц, его совершающих в соответствии с требованиями статей 246, 271 Уголовно-процессуального кодекса Украины сотрудниками Службы безопасности Украины проводилось негласноя следственное (сыскное) действие - контроль за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления", - отметили в СБУ.

Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершении Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за все переживания.

Спецоперация СБУ получила преимущественно негативные отзывы ОБСЕ, Репортеров без границ и мировых СМИ.

Сейчас журналист поддержал спецоперацию, которая спасла ему жизнь и заявил о намерении получить гражданство Украины.

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