14 ноября 2018, среда

Стрельба в Луцке: суд арестовал трех подозреваемых

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Трем участникам стрельбы в Луцке суд избрал меру пресечения

Трем участникам стрельбы в Луцке суд избрал меру пресечения

Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал трех подозреваемых по делу о стрельбе на автомойке 5 ноября.

Об этом сообщается на государственном сайте Судебная власть.

Согласно решению следственных судей, задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

Подозреваемым вменяют совершение хулиганских действий с применением огнестрельного и холодного оружия, которое было заранее заготовлено для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Ранее суд арестовал двух участников стрельбы - 24-летнего жителя Киевской области и 37-летнего жителя Киева.

Напомним, что 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.

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По данным СМИ, группа вооруженных лиц зашла в кафе автомойки во время обеда и напала на пострадавших. По имеющимся данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и нож.

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