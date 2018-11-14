Стрельба в Луцке: суд арестовал трех подозреваемых

Луцкий горрайонный суд Волынской области арестовал трех подозреваемых по делу о стрельбе на автомойке 5 ноября.
Об этом сообщается на государственном сайте Судебная власть.
Согласно решению следственных судей, задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.
Подозреваемым вменяют совершение хулиганских действий с применением огнестрельного и холодного оружия, которое было заранее заготовлено для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
Ранее суд арестовал двух участников стрельбы - 24-летнего жителя Киевской области и 37-летнего жителя Киева.
Напомним, что 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения.
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По данным СМИ, группа вооруженных лиц зашла в кафе автомойки во время обеда и напала на пострадавших. По имеющимся данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и нож.
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