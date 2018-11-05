Нападение было спланированным: СМИ узнали подробности стрельбы на автомойке в Луцке

Во время стрельбы погиб один человек

Смертельная стрельба на автомойке в Луцке могла быть организованным нападением, а не случайным конфликтом, сообщили агентству Волынские Новости источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников, нападение произошло во время обеда. Группа вооруженных лиц зашла в кафе автомойки и напала на пострадавших. По имеющимся данным, нападавшие использовали огнестрельное оружие и нож.

В результате инцидента один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения в живот и грудную клетку, их госпитализировали. По предварительным данным, нападавшие также получили ранения - на дороге остались следы крови.

Источник сообщил, что преступники скрылись на автомобилях Volkswagen Touareg, Audi и Skoda на киевских и николаевских номерах.

Напомним, что 5 ноября в Луцке на улице Набережной произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще двое госпитализированы. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников и просит водителей, которые двигались ориентировочно с 14:00 до 15:00 по улице Набережной, предоставить данные с видеорегистраторов.