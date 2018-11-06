Эхо 90-х. В перестрелке в Луцке ранен местный криминальный авторитет Аслан – что о нем известно

5 ноября в Луцке произошла крупная перестрелка, по предварительным данным полиции – между двумя местными криминальными группировками.

В ней был убит один местный житель и ранены еще двое мужчин, в том числе известный луцкий криминальный авторитет Аслан Гарсиев ("Аслан").

НВ рассказывает, что известно об инциденте и о самом "Аслане".

Что произошло

Стрельба в Луцке произошла днем в понедельник, 5 ноября, в кафе на территории автомойки на улице Набережной. Нападение было спланированным: группа людей подъехала к кафе на нескольких машинах и ворвалась в помещение, где обедал луцкий криминальный авторитет "Аслан" с еще несколькими мужчинами. Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и ножами.

Всего в инциденте, по данным местной полиции, участвовало около 15 человек, по 7-8 с каждой стороны

Завязалась драка и перестрелка, в ходе которой был убит один из мужчин, находившихся в кафе, и ранены еще двое – в том числе сам Аслан. Все трое – жители Луцка. Пострадавшие получили ножевые и огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу – по предварительной информации, без угрозы для жизни.

Всего в инциденте, по данным местной полиции, участвовало около 15 человек, по 7-8 с каждой стороны.

Нападавшие скрылись на трех автомобилях – полиция уже обнародовала фото и номерные знаки всех трех машин (Volkswagen Touareg ВЕ0989СІ, Skoda АА178(9)7ВР и Audi АА0303НВ). Для их перехвата в Волынской области ввели план Сирена.

"Предварительно обладаем информацией, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - заявил Петр Шпига, начальник главного управления Национальной полиции в Волынской области.

По его словам, следователи рассматривают версию о "разборках" криминальных авторитетов в качестве одной из наиболее вероятных, однако не исключают и другие версии инцидента.

Пока же правоохранители открыли уголовное производство по трем статям Уголовного кодекса: покушение на убийство двух и более лиц, убийство и хулиганство (совершенное с применением холодного и/или огнестрельного оружия).

Группировка Аслана Гарсиева в 90-е годы: угоны и вымогательства

Один из раненых в перестрелке - Аслан Гарсиев по прозвищу "Аслан" – многие годы известен в регионе как влиятельный криминальный авторитет.

Местное издание Район.Луцк напоминает, что еще в 1999 году МВД Украины включило группировку "Аслана" в перечень наиболее опасных организованных преступных групп (ОПГ), действовавших на тот момент в Украине.

Специализация [банды] - вооруженные нападения, угон автомобилей, вымогательства у частных лиц и владельцев предприятий

Документ обнародован международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. В нем банда фигурирует под названием "Чеченской группировки" или "ОПГ Аслана", а ее лидером назван Аслан Адаевич Гарсиев.

"Специализация [банды] - вооруженные нападения, угон автомобилей, вымогательства у частных лиц и владельцев предприятий, замаскированные под [действия] правоохранительных органов, - говорится о группировке в документе. – Вымогательства, как правило, сопровождаются шантажом, угрозой нанесения ущерба имуществу. Контролирует луцкие рынки, автозаправочные станции, сети ресторанов и кафе, а также ряд бизнес-структур, составляющих экономическую основу ОПГ"

В то же время в этом документе МВД отмечено, что по состоянию на 1999-й год деятельность ОПГ была прекращена, 12 ее членов арестованы, а сам "Аслан" уехал.

"Аслан" в 2000-е: спортивные награды, янтарный скандал и сомнительные застройки

Впрочем, спустя годы его имя стало вновь появляться в волынской прессе, причем не только в уголовном контексте.

В сентябре 2011 года Аслан Адаевич Гарсиев оказался в списке ведущих спортивных деятелей Волынской области, получивших награды от облгосадминистрации по случаю Дня физкультуры и спорта – в качестве "вице-президента федерации бокса Волынской области".

Аслан Гарсиев и его брат Али, который также живет в Луцке, категорически отрицали свою причастность к "янтарной" войне

И все же в последние годы фигура "Аслана" чаще всплывала в криминальных хрониках. Наиболее широко в местных СМИ обсуждали его возможную причастность к незаконной добыче янтаря в Волынской области. "Янтарный" скандал вокруг масштабных незаконных разработок янтаря в лесах Волыни получил широкую огласку в 2014-2015 годах.

Выявляя группы старателей численностью в 200-500 человек, местная полиция и СМИ отмечали вероятность организации такой добычи как местными криминальными авторитетами, так и группировками из Львовской и Ровенской областей. Однако Аслан Гарсиев и его брат Али, который также живет в Луцке, категорически отрицали свою причастность к "янтарной" войне.

В 2016 году "Аслан" даже озвучил свою позицию журналистам: он дал комментарий ровенскому порталу журналистских расследований Четверта влада для материала о добыче янтаря (текст публикации доступен здесь).

"Слушайте, я не могу понять. Все говорят на меня. Я никогда в жизни там не был, вообще никогда. Это кто-то специально толкает вас в другую сторону […], - заявил изданию Гарсиев. - Все знают, кто контролирует, кто копает, кто занимается. А все на Аслана и на Аслана?".

Кроме того, он опроверг и причастность к янтарной добыче местного криминального авторитета Владимира Дидуха (по прозвищу "Вова Морда"), а также главы Волынского облсовета Игоря Палицы – ранее местная пресса неоднократно писала о сотрудничестве "Аслана" с ними обоими.

"Ни одного человека Вовы Морды там не было, ни одного моего человека там не было. Там называют Игоря Палицу. Его людей там тоже не было. Зачем Палице это все? Так говорят, чтобы отвлечь внимание. Это люди из соседней области – из Ровенской – организовывали бунт вроде там. То есть люди, которые этим занимаются уже давно", - заявил Аслан Гарсиев порталу Четверта влада.

В то же время в 2015 году, напоминает издание Район.Луцк, многие местные СМИ опубликовали фотографии встречи "Аслана" и его брата Али с местными авторитетами Владимиром Дидухом, Андреем "Неделей" и рядом чиновников из окружения Палицы. Снимки фигурировали в анонимном материале, распространяемом рядом луцких активистов в соцсетях. Согласно этим данным, встреча якобы произошла в сентябре 2015 года в одном из ресторанов Луцка.

Одна из предполагаемых фотографий "Аслана", появившихся в волынских СМИ в 2015 году / Фото ar.volyn.ua

Тогда местные управления СБУ и Нацполиции подтвердили Волынскому агентству расследований, что проверяют информацию о встрече, зафиксированной на фотографиях – и о том, имеет ли она отношение к незаконной добыче янтаря в области.

В том же 2015 году личность "Аслана" появилась в СМИ в контексте еще одного скандала – сомнительной застройки на берегу Теремновских прудов в Луцке. Местные жители выступили против запланированного возведения кафе либо других сооружений на берегу водоема, а портал Громадське.Волинь писал о возможной причастности "Аслана" к этому проекту.

А в апреле 2018 года информационное агентство ВолиньPost со ссылкой на собственные источники писало о том, что полиция проверят причастность Аслана Гарсиева к еще одному громкому делу - об организации похищения, незаконного удержания и пытках двух местных жителей. Мужчин удерживали в подвале одного из домов села Забороль под Луцком – преступники насильно вывезли обоих из Луцка и вымогали у них денег.

В рамках расследования, по информации ВолиньPost, дома у "Аслана" провели обыск и изъяли 50 патронов к нарезному огнестрельному оружию, которые он хранил незаконно.