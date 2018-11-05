В Луцке на автомойке произошла стрельба: есть погибший. в городе объявлен план Сирена

В понедельник, 5 ноября, в Луцке на улице Набережной произошла стрельба.

По данным полиции, один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, в городе введен оперативный план Сирена, полиция разыскивает злоумышленников, пишет УП.

По данным местных СМИ, стрельба произошла на автомойке. Отмечается, что среди раненых – местный криминальный авторитет Аслан.

В полиции пока не прокомментировали данную информацию.