В Луцке на автомойке произошла стрельба: есть погибший. в городе объявлен план Сирена

В понедельник, 5 ноября, в Луцке на улице Набережной произошла стрельба.
По данным полиции, один человек погиб, еще двое госпитализированы.
Как сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, в городе введен оперативный план Сирена, полиция разыскивает злоумышленников, пишет УП.
По данным местных СМИ, стрельба произошла на автомойке. Отмечается, что среди раненых – местный криминальный авторитет Аслан.
В полиции пока не прокомментировали данную информацию.
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