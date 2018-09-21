Столкновения под Радой между правыми партиями и силовиками: все подробности

20 сентября под стенами Верховной Рады состоялся митинг. Участники требовали от парламента принять закон в поддержку участников АТО-иностранцев. Об этом - в сюжете Радио НВ.
Что произошло под парламентом
Представители правых партий собрались под Верховной Радой. Главная цель - привлечь внимание президента, который в то время выступал в парламенте. Националисты требовали от гаранта принятия закона, который даст право иностранным добровольцам получать украинское гражданство. Большинство митингующих - Нацкорпус, Национальные дружины и ветераны полка Азов, в котором в основном и служили эти иностранцы.
Около 1000 человек собрались под стенами парламента. Увидев такую толпу, полицейские решили окружить здание границами Нацгвардии. Между людьми начало расти напряжение.
Если сначала все ограничивалось словесными перепалками, то потом противостояние переросло в небольшую драку.
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Националисты бросили в полицейских две петарды, в свою очередь правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Это продолжалось меньше минуты. Представитель Национального корпуса Роман Чернышев рассказал, что толкотня началась из-за того, что представители партии пытались попасть внутрь Рады.
В полиции подтвердили
Факт, из-за чего началась драка, подтвердили и в полиции. Единственное, чем отличается версия правоохранителей, националисты хотели не пройти, а буквально прорваться в парламент, говорит заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции Киева Яна Неруш.
"Сначала акция проходила мирно, а потом активисты начали пытаться попасть в помещение парламента, прорывая границы полицейских. Те, конечно, стали этому помехой. Один из активистов бросил петарду", - сказала правоохранитель.
В результате - один пострадавший со стороны митингующих и один со стороны полиции. Задержанных нет.
Приковали себя наручниками
Когда президент закончил речь, азовцы начали перемещаться под Администрацию президента, где их тоже встретила полиция. Там драк не было, но в знак протеста протестующие начали пристегать себя наручниками к заборам, которые установили полицейские, требуя встречи с представителем АП.
Через некоторое время совместная группа из представителей АП и ВР пригласила азовцев на переговоры. Пообещали поставить рассмотрение законопроекта на 2 октября.
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