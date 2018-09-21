Столкновения под Радой между правыми партиями и силовиками: все подробности

20 сентября под стенами Верховной Рады состоялся митинг. Участники требовали от парламента принять закон в поддержку участников АТО-иностранцев. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Что произошло под парламентом

Представители правых партий собрались под Верховной Радой. Главная цель - привлечь внимание президента, который в то время выступал в парламенте. Националисты требовали от гаранта принятия закона, который даст право иностранным добровольцам получать украинское гражданство. Большинство митингующих - Нацкорпус, Национальные дружины и ветераны полка Азов, в котором в основном и служили эти иностранцы.

Около 1000 человек собрались под стенами парламента. Увидев такую ​​толпу, полицейские решили окружить здание границами Нацгвардии. Между людьми начало расти напряжение.

Если сначала все ограничивалось словесными перепалками, то потом противостояние переросло в небольшую драку.

Националисты бросили в полицейских две петарды, в свою очередь правоохранители применили дубинки и слезоточивый газ. Это продолжалось меньше минуты. Представитель Национального корпуса Роман Чернышев рассказал, что толкотня началась из-за того, что представители партии пытались попасть внутрь Рады.

В полиции подтвердили

Факт, из-за чего началась драка, подтвердили и в полиции. Единственное, чем отличается версия правоохранителей, националисты хотели не пройти, а буквально прорваться в парламент, говорит заместитель начальника отдела коммуникации Нацполиции Киева Яна Неруш.

"Сначала акция проходила мирно, а потом активисты начали пытаться попасть в помещение парламента, прорывая границы полицейских. Те, конечно, стали этому помехой. Один из активистов бросил петарду", - сказала правоохранитель.

В результате - один пострадавший со стороны митингующих и один со стороны полиции. Задержанных нет.

Приковали себя наручниками

Когда президент закончил речь, азовцы начали перемещаться под Администрацию президента, где их тоже встретила полиция. Там драк не было, но в знак протеста протестующие начали пристегать себя наручниками к заборам, которые установили полицейские, требуя встречи с представителем АП.

Через некоторое время совместная группа из представителей АП и ВР пригласила азовцев на переговоры. Пообещали поставить рассмотрение законопроекта на 2 октября.

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