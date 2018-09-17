Защитник Украины или террорист ИГИЛ? Генпрокуратура выдала в Россию Тимура Тумгоева, это вызвало скандал

Утром 12 сентября по решению Генпрокуратуры Украины в Россию экстрадировали уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который, по данным некоторых СМИ, защищал Украину на Донбассе, и которого РФ объявила в розыск по подозрению в том, что он был членом террористической группировки ИГИЛ.

НВ рассказывает, что известно о Тумгоеве и о скандале, который спровоцировала его экстрадиция в РФ.

Прилетел в Украину из Турции

Тимур Тумгоев прилетел в Украину из Турции в июне 2016 года и был задержан в аэропорту Харькова. Кавказ.Реалии пишет, что в Турции он прожил два года. Тумгоев заявлял, что до того, как он уехал из России, его неоднократно задерживали и избивали сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму МВД. Полицейские и сотрудники МВД требовали, чтобы он стал их информатором. Он также утверждает, что во время одного из обысков ему подбросили патроны, но его соседи отказались подписывать протокол и заявили, что это провокация. После этого случая он переехал сначала в Грузию, а оттуда - в Турцию. Затем Россия обвинила его в том, что он присоединился к Исламскому государству.

По данным правозащитников, первые четыре месяца в харьковском СИЗО Тумгоев не имел связи с внешним миром

Портал On Kavkaz пишет, что Тумгоев утверждает, что в Турции женился и провел эти два года с женой.

Юрист Харьковской правозащитной группы Алена Ащенко рассказала порталу, что Тумгоев - "простой рабочий" и подвергся преследованиям из-за того, что "просто является мусульманином-салафитом" (салафизм - консервативное течение ислама - ред.). По ее словам, в Украину он приехал после того, как миграционная политика Турции ужесточилась, а у Тумгоева закончился срок действия российского паспорта.

По данным правозащитников, первые четыре месяца в харьковском СИЗО Тумгоев не имел связи с внешним миром, поскольку украинские силовики отобрали у него смартфон, дорогие часы и значительную сумму денег.

Борьба против экстрадиции Тумгоева

Кавказ.Реалии писало, что Тумгоев после задержания заявлял украинским силовикам, что хочет присоединиться к одному из подразделений выходцев с Кавказа, которые воюют против России на Донбассе, но силовики проигнорировали его просьбу. В ноябре 2016 года, после того как миграционная служба отказалась предоставить Тумгоеву убежище, Генпрокуратура приняла решение о его экстрадиции. Его адвокаты дважды попытались оспорить это решение в Европейском суде по правам человека, но неудачно. Координатор проектов Харьковской правозащитной группы Борис Захаров заявил, что причина отказа - нечеткие показания Тумгоева по обстоятельствам дела.

В апреле 2017 года сотрудники украинского Минюста попытались экстрадировать Тумгоева, но по дороге к российской границе он порезал себе вены

В апреле 2017 года сотрудники украинского Минюста попытались экстрадировать Тумгоева, но по дороге к российской границе он порезал себе вены. Из-за этого его вернули в санчасть харьковского СИЗО. В мае 2017 года представители вайнахской диаспоры и бойцы добровольческого батальона Аратта пикетировали Харьковское СИЗО с требованием не допустить экстрадиции.

По данным Харьковской правозащитной группы 20 июля 2017 года Тумгоева освободили под личное обязательство "после чего он добросовестно выполнял установленные судом обязанности, в частности, каждые два месяца появлялся в суд для участия в судебном заседании о продлении срока действия меры пресечения".

В то же время, заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил Цензор.нет, что "Через 2 месяца после освобождения из СИЗО Тумгоев бросил браслет, исчез, его искали. Во время задержания СБУ предпринял попытку оказать вооруженное сопротивление".

Участвовал ли Тумгоев в АТО

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский заявил в комментарии LIGA.net, что Тумгоев был членом его батальона и находился на передовой.

"С ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014-2016 гг, когда действительно шли конкретные бои… Но боевые действия и сегодня продолжаются", - утверждает Чеберлоевский. По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени Шейха Мансура, и правоохранители знали об этом. Чеберлоевский отметил, что структурно его батальон входит в Украинскую добровольческую армию.

Эту информацию Чеберлоевский подтвердил и Фактам. Он также сообщил изданию, что у Тумгоева тяжело заболела жена, которая оставалась в Турции.

"Тимур не мог вылететь туда, пока находился под следствием, но пытался хоть как-то помочь. Месяц назад мы отпустили его в Киев, он искал лекарства. Но жена умерла", - рассказал он.

В то же время, украинские правоохранители утверждают, что Тумгоев в АТО не участвовал.

"Не было сообщено никогда за два года о вероятном его участии в любом из добровольческих батальонов ВСУ. До самого завершения двухлетней эпопеи с экстрадицией ... никаких заявлений об участии в том или ином добровольческом батальоне не поступало. Более того, после изменения меры пресечения ... он, согласно техническим данным ... находился вглубь украинской территории от Мариуполя лишь менее недели", - заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам 17 сентября.

Луценко также поставил под сомнение участие Тумгоева в АТО, так как иностранные граждане должны принимать участие в войне исключительно на основании контракта. Генпрокурор заявил, что не может "допустить накопления в Украине уголовных элементов".

О том, что "никакого подтверждения своего участия в АТО Тумгоев не предоставил" заявил Фактам и заместитель генпрокурора Евгений Енин, который подписал приказ о его экстрадиции.

Что известно о предполагаемом участии Тумгоева в ИГИЛ

О том, что Тумгоев является членом ИГИЛ заявила Россия, по этому подозрению его разыскивал Интерпол.

Организатор акции в поддержку Тумгоева, состоявшейся в мае 2017 года, по имени Татьяна рассказала On Kavkaz, что Россия так и не предоставила доказательств его вины, хотя ему, в частности, инкриминируют подготовку боевиков и сбор денег для ИГИЛ.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин тоже не назвал никаких доказательств причастности Тумгоева к ИГИЛ, но заявил, что он ее якобы не скрывал.

"Тимур Тумгоев находился в розыске за свою причастность к Исламскому государству, и этой причастности не скрывал. Такие люди - профессиональные бойцы. Как правило, они проходят обучение в лагерях в Египте, воюют в ИГ. Потом через Турцию, имея красную карточку розыска, перебираются в Украину. Тут зачастую участвуют в незаконном обращении оружия и наркотиков", - сказал Енин Фактам.

О том, что Тумгоев сам признавал, что воевал в Сирии за ИГИЛ заявлял также на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

В то же время, представитель Харьковской правозащитной группы Борис Захаров заявлял, что, по словам друзей Тумгоева, он был противником ИГИЛ, также, как и правительственного режима Башара Асада, говорилось в материале УНИАН.

"То есть, если даже он был в Сирии, то никак не мог воевать за ИГИЛ. Однако, по моим данным, он вообще в Сирии не был, сейчас проверяем информацию", - сказал он.

Кого возмутила экстрадиция Тумгоева

Экстрадиция Тумгоева проходила быстро. Его арестовали вечером 11 сентября, а 12 сентября уже передали россиянам.

Правозащитник Евгений Захаров заявил Фактам, что нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров связывался по телефону с Юрием Луценко, и генпрокурор сказал, что о произошедшем не знал, документы на выдачу подписывал его заместитель Евгений Енин.

Украине стоит пересмотреть законодательную базу и перестать выдавать России людей по ее требованию до конца войны, так как корректность предоставленной РФ информации проверить невозможно.

На пресс-конференции 17 сентября Чубаров заявил, что Украине стоит пересмотреть законодательную базу и перестать выдавать России людей по ее требованию до конца войны, так как корректность предоставленной РФ информации проверить невозможно.

Кроме того, возмущение по поводу выдачи Тумгоева выразил нардеп Игорь Луценко. Несмотря на то, что он признал, что информацию о Тумгоеве необходимо перепроверить, он подчеркнул "ясно одно: выдавать стране-агрессору лиц по обвинению ФСБ в терроризме - это значит признать, что в РФ существует независимое правосудие и честные спецслужбы, и игнорировать тот факт, что в России активным врагам режима грозит смерть".

Главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что решение выдать Тумгоева России "позорно, потому что показывает, что на пятом году войны Украина на своей территории руководствуется официальной информацией спецслужб РФ". По его мнению, если Тумгоев вызывал подозрения у украинских правоохранителей, его стоило выдворить в Турцию.

Акция протеста под Генпрокуратурой

19 сентября в Киеве под зданием Генпрокуратуры прошла акция протеста украинских националистов в связи с экстрадицией в Россию Тумгоева. В акции принимали участие представители ВО Свобода, а также националистических организаций С14 и Нацкорпус. Протест перерос в стычку с правоохранителями, во время которой пострадали семь полицейских.

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В полиции заявили, что активисты начали разрисовывать стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение и применили газовые баллончики. После этого участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой.

Позже лидер националистического движения С14 Евгений Карась сообщил, что полиция "штурмует офис ветеранов ОУН и Айдара" на Предславинской, 12, в котором забаррикадировались участники протеста под ГПУ.

Однако в полиции заявили, что на самом деле они ожидают разрешения владельца на проведение осмотра и других следственных действий.

НВ