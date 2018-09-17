Запланирован бюджет на 2019 год. Сколько расходов предусмотрено и на что

14 сентября в Кабмине представили госбюджет на 2019 год

Рост ВВП, уменьшение инфляции и расходы на оборону. Кабинет министров утвердил бюджет на следующий год. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Сводный бюджет составил почти 1 триллион 300 млрд гривен (1292,7 млрд). Это на 130 млрд больше, чем прописано в предыдущем бюджете.

Об основном финансовом документе 2019 года

Проект бюджета на 2019 год предусматривает рост ВВП Украины на 3%. Инфляция снизится до более 7%, а вот долгов отдадут половину от заработанного. Власти обещают увеличить расходную часть по многим статьям. Среди рекордсменов - тема образования, более 242 млрд грн, и сектор безопасности и обороны - более 200 млрд грн.

Военным обещают поднять зарплаты, минимальная составит 10 тыс. грн. На 8 млрд больше в этом году правительство планирует выделить на дороги. Всего на дорожную инфраструктуру направят 56 млрд. На нужды системы здравоохранения планируют отправить 2 млрд грн.

Бюджет будет на 130 млрд больше, чем предыдущий

Почти 7 млрд - такими будут расходы на агропромышленный комплекс. На финансирование культуры Кабмин планирует направить почти 5,5 млрд, среди которых 1 млрд грн на финансирование украинского кинопроизводства. В бюджете также предусмотрена модернизация шахт, на которую выделяют более 2 млрд, а Фонду энергоэффективности - более 1,5 млрд грн.

В целом по Украине с 1 января минимальная зарплата составит 4173 грн. Что касается пенсиях, их тоже осовременят, но на сколько - пока не говорят. На социальные расходы предусматривают более 300 млрд грн, отметил после заседания правительства министр социальной политики Александр Рева. Однако открытым остается вопрос, сколько заложат на субсидии.

Реалистичность и эффективность бюджета

Документ трудно назвать реалистичным, отметил глава и соучредитель Украинского общества экономических свобод Марьян Заблоцкий. Маловероятно, что все перечисленные в бюджете сферы получат средства в полном объеме.

"У нас есть недовыполнение плана поступлений по всем видам налогов, за исключением налога на прибыль. Расходы, которые были запланированы в этом году, например, аграрные дотации, мы осуществим только в размере 10% от плана. Проблема с бюджетом довольно серьезная. Растет схема уклонения от уплаты налогов, в частности, на акцизном рынке", - рассказал Заблоцкий.

Бюджет представят в ВР 21 сентября

Рано оценивать эффективность и реалистичность бюджета, считает ведущий сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. Она отметила, что общие цифры не выглядят оптимистично, но надо смотреть распределение бюджета.

Кабмин представит в Верховной Раде проект бюджета на 2019 уже в эту пятницу. Перед этим традиционно состоится час вопросов к правительству, отмечается в расписании заседаний парламента на 18-21 сентября.