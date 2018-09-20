20 сентября 2018, четверг

Столкновения под Радой: полиция сообщила о петарде и травмированном силовике

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Один полицейский травмировал ногу

Один полицейский травмировал ногу

Между митингующими и силовиками возникли потасовки под Радой, когда активисты пытались попасть в здание парламента.

По данным полиции, участники акции бросили петарду. В результате инцидента никто не пострадал.

Во время обеспечения правопорядка один из правоохранителей зацепился за металлическое ограждение и получил травму ноги.

На данный момент порядок под Радой охраняют 1200 силовиков. В акции принимают участие около 800 митингующих.

Ранее сообщалось, что в Киеве под зданием Верховной Рады националисты устроили акцию против экстрадиции иностранцев, участвовавших в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины. Представители Нацкорпуса пытались прорвать кордон вокруг парламента, началась потасовка.

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