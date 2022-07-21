В Сенате США призвали Пентагон передать Украине современные истребители 21 июля, 11:03 Истребитель F-15 (Фото:Uttamo/flickr.com)

Двухпартийная группа сенаторов США призвали Пентагон рассмотреть вопрос о включении в будущие пакеты военной помощи Украине современных истребителей.



В письме сенатора от штата Аляска Дэна Салливана к главе Пентагона Ллойду Остину и главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли двухпартийная группа из шести сенаторов призвала министерство обороны «рассмотреть вопрос об истребителях четвертого поколения и необходимой летной подготовке», сообщает Fox News.

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Украинский пилот с позывным Джус рассказал журналистам, что современные самолеты «критически важны» для отражения атак россиян.

Джус подробно рассказал, что военные самолеты американского производства включают в себя «критические возможности», которых нет у устаревших МиГ-29 и Су-27.

«Американские самолеты — это многофункциональные платформы с современными датчиками и вооружением, которые могли бы помочь нам, в первую очередь, защитить наши города, нашу инфраструктуру и наших гражданских лиц от ракетных ударов и бомбардировщиков, завоевать превосходство в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных войск», — отметил он.

По словам украинского пилота, следующим шагом должно стать использование современных самолетов для контрнаступления.

Администрация Байдена еще не поддержала отправку военных самолетов в Украину. Однако представители США и Украины заявляют, что украинские пилоты более чем способны пройти обучение на современных американских самолетах четвертого поколения за считанные месяцы.

Джус сказал, что украинские Воздушные силы готовы работать в координации с союзниками, чтобы подготовить взлетно-посадочные полосы, расширить тренировки и материально-техническую базу, организовав доставку запчастей и боеприпасов.

«Нам это нужно было еще «на вчера», — подчеркнул он.

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