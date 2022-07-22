США обсуждают передачу Украине штурмовиков A-10 Warthog и обучение пилотов — NYT

22 июля, 13:29
Штурмовик A-10 Warthog (Фото:David Pye/flickr.com)

Штурмовик A-10 Warthog (Фото:David Pye/flickr.com)

Руководство ВВС США подняло вопрос о возможности обучения украинских пилотов и ​​предоставления Украине американского парка штурмовиков A-10 Warthog, сообщает New York Times.

Издание отмечает, что в этой идее много смысла как с точки зрения потребностей Украины, так и для интересов американских ВВС.

Штурмовики А-10 разрабатывали в годы Холодной войны специально для поражения наземных целей и прежде всего — для борьбы с советскими танками и артиллерией.

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США не первый год пытается избавиться от А-10. Это высвободило бы деньги на техническое обслуживание новых самолетов с более разнообразными целями, которые в большей степени отвечают представлениям американских стратегов о возможных военных конфликтах, где могут участвовать США. Но Конгресс заблокировал все попытки вывести А-10 из эксплуатации.

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В последние месяцы бывшие официальные лица работали с украинскими и американскими чиновниками, чтобы обсудить возможность отправки Украине хотя бы части парка А-10. Однако на данный момент любые планы по их отправке в Украину остаются только предположениями.

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сразу в своих заявлениях на этой неделе допускал возможность передачи А-10 Украине.

Начальник штаба американских BBC генерал Чарльз Браун на Форуме по безопасности в Аспене прямо не говорил об А-10, но допустил возможность передачи Украине боевых самолетов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Украина Штурмовики Война России против Украины

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