В рамках нового пакета помощи. США передадут Украине 200 бронетранспортеров MRAP MaxxPro: что о них известно — инфографика НВ 6 октября, 17:01 Бронетранспортер MRAP MaxxPro (Фото:Grippenn/wikipedia.org)

4 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли 200 единиц панцирных транспортных средств MaxxPro.

MRAP MaxxPro — это противоминный бронетранспортер, защищенный от стрелкового огня из засад. Техника разработанная американской компанией Navistar Defense, начала производиться в 2007 году. Один боевой автомобиль весит 14,5 тонн, может развивать скорость до 105 км/ч и имеет запас хода в 600 км.

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В бронеавтомобиле вмещается экипаж из трех человек: командир, водитель, наводчик и до девяти человек десанта. Стоит MRAP MaxxPro до $550 тыс.

Благодаря V-образному дну бронетранспортер останется невредимым от мин, ведь сила взрыва устремляется в противоположную сторону от кабины.

Модификации MRAP MaxxPro относятся к I и II категориям бронеавто, которые отличаются уровнем защиты, вооружением и назначением:

I категория: патрулирование в условиях города;



II категория: сопровождение конвоев, транспортировка личного состава, перевозка раненых, использование в качестве инженерных машин.

Модификации MRAP MaxxPro:

Plus M1234: увеличенная мощность двигателя и дополнительная защита;



Dash M1235: облегченная версия базовой модели;



Dash DXM Ambulance: предназначена для эвакуации раненых;



MaxxPro XL: самая большая и мощная из версий, предназначена для транспортировки личного состава;



MRV: предназначена для транспортировки поврежденной техники;



MCOTM: командное авто, рассчитанное на 5 человек, оборудовано дополнительными источниками питания и техникой управления.