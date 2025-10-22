Экс-главу Тернопольского облсовета Головко оштрафовали на 68 тысяч грн за недостоверное декларирование 2 млн
Экс-главу Тернопольского облсовета Михаила Головко оштрафовали на 68 тысяч грн (Фото: Михаил Головко / Facebook)
Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего главу Тернопольского областного совета Михаила Головко в недостоверном декларировании на 2 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
Суд не называет имени фигуранта, однако из материалов дела следует, что речь идет именно о Головко.
Так, ВАКС назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день составляет 68000 грн.
Кроме того, Головка лишили права занимать должности государственной власти и местного самоуправления сроком на один год.
23 июня за Головко внесли залог в размере 15 млн гривен. На Головко судом возложен ряд обязательств — не покидать пределы Тернопольской области без разрешения суда, сообщать суду об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в управление ГМС Украины по Тернопольской области свой загранпаспорт (при его наличии), а также носить электронный браслет контроля.
Ранее, 18 июня ВАКС приговорил бывшего главу Тернопольского облсовета Михаила Головко к 9 годам заключения с конфискацией имущества по делу о взятке.
Дело Михаила Головко — что известно
26 июня 2023 года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и двух заместителей главы военно-гражданской администрации на взятке. По данным правоохранителей, они требовали деньги у бизнесмена-волонтера.
28 июня Высший антикоррупционный суд отправил Головко под стражу на два месяца с альтернативой залога в 805 тыс. грн.
В июле 2023 года Головко заявил, что подозрение во взятке — «полный маразм, абсурд и провокация», поскольку областной совет «уже почти два года не имеет никакого отношения к бюджету».
26 октября Тернопольский облсовет отправил Головко в отставку. Он оспаривал это решение в суде.
17 ноября ВАКС изменил меру пресечения Головко на круглосуточный домашний арест.
В январе 2024 года Михаилу Головко выдвинули новое подозрение — в незаконном обращении с оружием.
В САП добавили, что расследование в отношении Головко вынесли в отдельное уголовное производство. Расследование в отношении действий его заместителей, которых тоже подозревают во взяточничестве, продолжается.