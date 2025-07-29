Соцвыплаты назначает Пенсионный фонд: что меняется для украинцев и как действовать (Фото: Пенсионный фонд Украины)

В Украине произошли изменения в механизме начисления социальных выплат: теперь вместо Минсоцполитики их назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.

Как это повлияет на выплаты и куда обращаться за помощью — объяснили эксперты Юридического Гончаренко центра.

Какие именно пособия теперь выплачивает Пенсионный фонд

Пенсионный фонд будет назначать и выплачивать 39 видов государственных социальных пособий, в частности:

▪ помощь на проживание для ВПЛ;

▪ пособие по беременности и родам;

▪ выплаты при рождении или усыновлении ребенка;

▪ помощь одиноким матерям и детям под опекой;

▪ поддержку детям с тяжелыми болезнями;

▪ помощь малообеспеченным семьям;

▪ выплаты лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию;

▪ компенсацию стоимости Пакета малыша;

▪ помощь лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

▪ помощь детям, родители которых не платят алименты;

▪ социальные стипендии студентам;

▪ денежное обеспечение для родителей-воспитателей в приемных и патронатных семьях;

▪ единовременное вознаграждение женщинам со званием Мать-героиня.

Что нужно знать получателям пособий и куда обращаться

«Для большинства получателей выплат ничего не изменится. Все данные переданы в Пенсионный фонд, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пособий. Однако в июле-августе некоторым получателям могут позвонить представители ПФУ и сообщить о необходимости актуализировать документы. В таком случае нужно подать заявление и/или другие документы до 1 сентября 2025 года. Это можно сделать в бумажной или электронной форме», — пояснил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.

Подать заявления для оформления помощи можно через:

▪ сервисные центры Пенсионного фонда Украины;

▪ органы местного самоуправления;

▪ центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

▪ портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (этот сервис сейчас дорабатывается).

Дополнительно узнать информацию об изменениях в порядке назначения и выплаты социальной помощи можно через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753 и Правительственную горячую линию: 1545.