Соцвыплаты 2025. Какие пособия теперь назначает Пенсионный фонд и куда обращаться — объясняют юристы
Соцвыплаты назначает Пенсионный фонд: что меняется для украинцев и как действовать (Фото: Пенсионный фонд Украины)
В Украине произошли изменения в механизме начисления социальных выплат: теперь вместо Минсоцполитики их назначает и выплачивает Пенсионный фонд Украины.
Как это повлияет на выплаты и куда обращаться за помощью — объяснили эксперты Юридического Гончаренко центра.
Какие именно пособия теперь выплачивает Пенсионный фонд
Пенсионный фонд будет назначать и выплачивать 39 видов государственных социальных пособий, в частности:
▪ помощь на проживание для ВПЛ;
▪ пособие по беременности и родам;
▪ выплаты при рождении или усыновлении ребенка;
▪ помощь одиноким матерям и детям под опекой;
▪ поддержку детям с тяжелыми болезнями;
▪ помощь малообеспеченным семьям;
▪ выплаты лицам с инвалидностью и тем, кто не имеет права на пенсию;
▪ компенсацию стоимости Пакета малыша;
▪ помощь лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
▪ помощь детям, родители которых не платят алименты;
▪ социальные стипендии студентам;
▪ денежное обеспечение для родителей-воспитателей в приемных и патронатных семьях;
▪ единовременное вознаграждение женщинам со званием Мать-героиня.
Что нужно знать получателям пособий и куда обращаться
«Для большинства получателей выплат ничего не изменится. Все данные переданы в Пенсионный фонд, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пособий. Однако в июле-августе некоторым получателям могут позвонить представители ПФУ и сообщить о необходимости актуализировать документы. В таком случае нужно подать заявление и/или другие документы до 1 сентября 2025 года. Это можно сделать в бумажной или электронной форме», — пояснил директор Юридического Гончаренко центра Николай Брюховецкий.
Подать заявления для оформления помощи можно через:
▪ сервисные центры Пенсионного фонда Украины;
▪ органы местного самоуправления;
▪ центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
▪ портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (этот сервис сейчас дорабатывается).
Дополнительно узнать информацию об изменениях в порядке назначения и выплаты социальной помощи можно через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0 800 503 753 и Правительственную горячую линию: 1545.