Соцвыплаты 2025. Перечень всех государственных пособий, которые с 1 июля будет осуществлять ПФУ

Выплаты, которые с 1 июля 2025 года будет осуществлять Пенсионный фонд Украины (Фото: NewAfrica / Depositphotos)

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий, социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

Об этом сообщили в ПФУ.

Какие именно виды государственных пособий будут выплачивать с 1 июля органы Пенсионного фонда Украины

1. Помощь на проживание внутренне перемещенным лицам.

2. Ежемесячная денежная помощь лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

3. Единовременное пособие гражданам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые эвакуированы, отселены или самостоятельно переселились на новое место жительства.

4. Единовременная компенсация участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые стали лицами с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации последствий других ядерных аварий, лицам, принимавшим участие в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, которые стали лицами с инвалидностью вследствие соответствующих ядерных аварий и испытаний, участия в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и женам (мужьям), если те (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, участием в ликвидации последствий других ядерных аварий, ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и выполнении на них регламентных работ, семьям, потерявшим кормильца, и родителям умершего из числа лиц, отнесенных к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы.

5. Ежегодная помощь на оздоровление гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, которые принимали участие в ликвидации последствий других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ, и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по собственной вине, детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, каждому ребенку, потерявшему одного из родителей вследствие Чернобыльской катастрофы, и эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году.

6. Компенсация за льготное обеспечение продуктами питания гражданам, относящимся к первой и второй категории лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

7. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в трехкратном размере среднемесячной заработной платы в случае высвобождения работников в связи с ликвидацией, реорганизацией или перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников.

8. Помощь лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, при переводе гражданина в связи с состоянием здоровья на ниже оплачиваемую работу разницы между предыдущим заработком и заработком на новой работе на период до установления инвалидности или выздоровления.

9. Оплата средней заработной платы при переезде на новое место жительства, но не более чем за 14 рабочих дней, исходя из среднемесячной заработной платы по предыдущему месту работы гражданам из числа лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые отселяются или переселяются с территории зоны радиоактивного загрязнения.

10. Оплата лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дополнительного отпуска гражданам сроком 14 рабочих дней (16 календарных дней).

11. Оплата разницы между продолжительностью ежегодного отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей 47 Закона Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и продолжительностью ежегодного отпуска, предоставляемого в соответствии с Законом Украины Об отпусках или других законов гражданам, которые работают (находятся в командировке) на территории зон радиоактивного загрязнения.

12. Доплата лицам, работающим в зоне отчуждения, в соответствии со статьей 39 Закона Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

13. Возмещение лицам, пострадавшим от последствий аварии на Чернобыльской АЭС, утраченного заработка, который они имели до повреждения здоровья, в случае, когда заболевание или увечье, возникшие в связи с выполнением работ, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, привели к стойкой утрате профессиональной трудоспособности (без установления инвалидности).

14. Ежемесячная денежная компенсация до достижения совершеннолетия на детей, которые учатся в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения, а также детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, и не питаются в столовых указанных учебных заведений, а также за все дни, когда перечисленные лица по уважительным причинам не посещали эти заведения.

15. Компенсация гражданам за недвижимое имущество, утраченное в случае отселения или самостоятельного переселения с территории зон радиоактивного загрязнения и оплата услуг субъекта оценочной деятельности.

16. Возмещение расходов по бесплатному питанию пострадавших детей в соответствии с Законом Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

17. Временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (пребывания) их неизвестно.

18. Выплата материальной помощи военнослужащим, уволенным с военной срочной службы.

19. Социальные стипендии студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

20. Временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату.

21. Помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

22. Государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

23. Денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях, в том числе осуществление расходов на уплату за них единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

24. Социальная помощь на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

25. Оплата услуги по осуществлению патроната над ребенком и осуществления расходов, в частности на уплату за патронатного воспитателя единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

26. Единовременная компенсация лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами.

27. Выплата ежегодной помощи на оздоровление лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью до 18 лет, которым установлена инвалидность вследствие полученных на территории Украины повреждений здоровья, вызванных взрывоопасными предметами.

28. Денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи Пакет малыша.

29. Временная помощь на детей, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа.

30. Единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины Мать-героиня.

31. Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, государственная социальная помощь на уход, пособие на погребение.

32. Государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, государственная социальная помощь на уход, пособие на погребение.

33. Государственная помощь в связи с беременностью и родами.

34. Государственная помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

35. Государственная помощь на детей одиноким матерям.

36. Государственная помощь при рождении ребенка.

37. Государственная помощь при усыновлении ребенка.

38. Государственная помощь на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

39. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям.

Важно знать, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке.

Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление в настоящее время не рассмотрено, — решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.