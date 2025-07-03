Соцвыплаты 2025. Как подать заявление и документы на государственные пособия, которые с 1 июля осуществляет ПФУ
На выплату государственных социальных пособий, которые с 1 июля 2025 года начал администрировать Пенсионный фонд, можно подать заявление и документы в любой сервисный центр ПФУ или ЦПАУ.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины начал администрирование государственных социальных пособий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.
Отныне Пенсионный фонд Украины обеспечивает начисление и выплату 39 видов государственных социальных пособий, компенсации социальных стипендий для отдельных категорий граждан.
Подать заявление и документы на выплату государственных социальных пособий можно:
▪ через центр предоставления административных услуг;
▪ через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;
▪ в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.
В ближайшее время будет реализована дистанционная форма подачи заявлений через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
По вопросам выплаты или оформления государственной социальной помощи можно обращаться в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:
▪ 0 800 503 753;
▪ (044) 281−08−70;
▪ (044) 281−08−71.
Также важно знать, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке.
Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление в настоящее время не рассмотрено, — решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.