Соцвыплаты 2025. Как подать заявление и документы на государственные пособия, которые с 1 июля осуществляет ПФУ

3 июля, 11:49
На выплату государственных социальных пособий, которые с 1 июля 2025 года начал администрировать Пенсионный фонд, можно подать заявление и документы в любой сервисный центр ПФУ или ЦПАУ.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины начал администрирование государственных социальных пособий, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения.

Отныне Пенсионный фонд Украины обеспечивает начисление и выплату 39 видов государственных социальных пособий, компенсации социальных стипендий для отдельных категорий граждан.

Подать заявление и документы на выплату государственных социальных пособий можно:

▪ через центр предоставления административных услуг;

▪ через уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета;

▪ в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

В ближайшее время будет реализована дистанционная форма подачи заявлений через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

По вопросам выплаты или оформления государственной социальной помощи можно обращаться в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:

▪ 0 800 503 753;

(044) 281−08−70;

(044) 281−08−71.

Также важно знать, что для тех, кто имеет право на государственную социальную помощь и она уже была назначена органами социальной защиты населения, выплата будет осуществляться в установленном порядке.

Если обращение за назначением выплаты имело место в орган социальной защиты населения, но заявление в настоящее время не рассмотрено, — решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Редактор: Святослав Василик

Теги:   Соцвыплаты Стипендии Пенсионный фонд Заявление Документы Социальные услуги Компенсации

