Оповещение в Дії о возможности получить Пакет школьника будет приходить родителям после зачисления ребенка в первый класс.

Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Как получить Пакет школьника — алгоритм действий

Министр социальной политики Оксана Жолнович объяснила алгоритм действий для получения Пакета школьника — новой государственной помощи на первоклассников в размере 5 тыс грн.

1. Родители записывают ребенка в школу.

2. Школьная система передает эту информацию в Пенсионный фонд.

3. В Дії родителям приходит push-оповещение о том, что они могут получить такую помощь.

4. Далее родители подтверждают свое согласие заявкой через Дію и на их специальную виртуальную карту зачисляются деньги.

Если люди не пользуются Дією, они могут обратиться с соответствующим заявлением о предоставлении помощи в Пенсионный фонд и предоставить информацию о счете, на который хотят получать деньги.

На что можно потратить средства

Потратить эти средства можно только на товары для детей в специализированных магазинах или супермаркетах, где есть отделы детских товаров.

«Эти деньги при любых обстоятельствах нельзя будет потратить ни на что, что не касается детских товаров. Есть специальные магазины, деятельность которых имеет соответствующую классификацию, это детские магазины, или магазины, где есть отдел детских товаров. Также в программе могут участвовать интернет-магазины. Перечень таких магазинов мы будем расширять», — рассказала Оксана Жолнович.

Напомним, Пакет школьника поможет родителям будущих первоклассников приобрести все необходимое для школы, например:

▪ канцелярские принадлежности;

▪ книжки;

▪ детская одежда и обувь.

Выплата предоставляется при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу — на территории нашей страны.