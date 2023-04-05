«Ночью работа кипит». Снайперы ССО ликвидировали около 10 оккупантов под Бахмутом — видео 5 апреля, 09:02 Снайперы ССО показали «ночную охоту» под Бахмутом (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Силы специальных операций ВСУ показали ночную работу снайперов в районе Бахмута Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Ночью работа кипит», — снайпер Сил специальных операций ВС Украины об охоте на врага. Более 10 уничтоженных оккупантов — результат работы снайперских пар ССО в районе Бахмута в течение нескольких последних дней", — говорится в подписи к ролику.

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Как отметили в командовании, ночью оккупанты пытаются продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на Бахмутском направлении.

Украинские военные постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и различным калибром.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.