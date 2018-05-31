СМИ: Организатору убийства Бабченко объявили о подозрении

Задержанному сообщили о подозрении по статье теракт

Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.

Защита подозреваемого пока не комментирует эту ситуацию.

Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.

Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.