СМИ: Организатору убийства Бабченко объявили о подозрении

Служба безопасности Украины объявила о подозрении организатору убийства журналиста Аркадия Бабченко, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.
При этом подозреваемый еще не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.
Защита подозреваемого пока не комментирует эту ситуацию.
Напомним, 30 мая СБУ официально рассекретила информацию о предотвращении покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Днем ранее полиция сообщила об убийстве Бабченко в подъезде своего дома в Киеве.
Работники СБУ задержали организатора "убийства" Бабченко. По информации следствия, завербованный россиянами гражданин Украины "Г" предложил бывшему участнику АТО за $30 тыс. убить Бабченко.
смотрите также
- Третий день рождения. В сети шутят о возвращении Аркадия Бабченко
- Спецоперация СБУ: "Убитый" журналист Бабченко пришел на пресс-конференцию силовиков - видео
Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.
Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.
Комментарии
Правила комментирования