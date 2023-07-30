Почти 500 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки
Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 245 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 30 июля, потери РФ составляют:
личный состав — около 245700 (+480) человек ликвидировано
танки — 4205 (+14)
боевые бронированные машины — 8178 (+11)Видео дня
артиллерийские системы — 4795 (+9)
РСЗВ — 698 (+0)
средства ПВО — 459 (+1)
самолеты — 315 (+0)
вертолеты — 311 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 4011 (+4)
крылатые ракеты — 1347 (+0)
корабли / катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 7275 (+28)
специальная техника — 711 (+1)
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.