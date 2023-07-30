Почти 500 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки

30 июля, 08:06
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Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 245 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 30 июля, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 245700  (+480) человек ликвидировано

  • танки — 4205  (+14)

  • боевые бронированные машины — 8178  (+11)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 4795  (+9)

  • РСЗВ — 698  (+0)

  • средства ПВО — 459  (+1)

  • самолеты — 315  (+0)

  • вертолеты — 311  (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4011  (+4)

  • крылатые ракеты — 1347  (+0)

  • корабли / катера — 18  (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 7275  (+28)

  • специальная техника — 711  (+1)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины российские потери потери врага

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