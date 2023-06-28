Главное событие контрнаступления Украины еще впереди — Резников 28 июня, 12:36 Резников заявил, что главное событие украинского контрнаступления еще впереди (Фото:REUTERS / Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил тем, кто сомневается в ходе украинского контрнаступления. Он намекает, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Об этом Резников сказал в интервью Financial Times. Министр отмечает, что освобождение нескольких сел от российской оккупации в последние недели «не было главным событием» в запланированном Киевом наступлении.

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«Когда это произойдет, вы все это увидите. Все все увидят», — сказал Резников, отвергнув сообщения СМИ о медленном продвижении против хорошо укрепленных российских позиций.

Министр подтвердил, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, недавно подготовленных на западе и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО, еще не привлечены к операции.

Резников отметил, что украинская армия продолжает наносить большие потери российским оккупантам, используя «деградацию» их сил как инструмент для достижения цели по освобождению украинских земель.

Он рассказал, что украинские вооруженные силы достигли «определенных достижений», которые Генштаб не обнародует, чтобы избежать выявление войск.

«Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся дальше докладывать начальству», — утверждает он.

В то же время Резников предупредил, что эта операция будет контрастировать с прошлогодним шокирующим разгромом российских войск в Киеве, в Харьковской области и в Херсоне.

«Вы не можете ожидать чуда в каждой операции», — говорит он.

Как пишет FT, украинские силы сейчас проводят операции по «прощупыванию» российских линий обороны, которые россияне выстроили в несколько рядов и укрепили минными полями и окопами.

Аналитики объясняют, что украинские силы атакуют во многих точках, чтобы россияне не догадывались, откуда будет нанесен главный удар.

Контрнаступление Украины: началась ли долгожданная операция

Еще 5 июня в Минобороны Украины сообщали о «определенных успехах» ВСУ на Запорожском направлении и объявили о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях.

В то же время еще ранее в ведомстве заявляли, что объявления о начале контрнаступления не будет.

8 июня некоторые западные СМИ, в частности Washington Post, писали, что Украина начала контрнаступление, сообщая об усилении атак ВСУ на линии фронта на юго-востоке страны.

Bloomberg 9 июня писал, что Украина достигла успехов на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники. ISW тогда сообщал, что ВСУ достигли тактических успехов на границе Донецкой и Запорожской областей.

10 июня президент Зеленский подтвердил, что контрнаступление уже проходит, но не стал уточнять направления движения войск.

Британская разведка сообщала, что ВСУ проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

В течение недели 5−12 июня ВСУ продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей, в частности Благодатное, Нескучное, Макаровку и Сторожевое.

В течение следующих двух недель в Минобороны также подтвердили освобождение Пятихаток в Запорожской области и Ровнополья в Донецкой области.

Кроме того, 24 июня пресс-секретарь Минобороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке. В тот же день украинские военные подтвердили освобождение территорий в Донецкой области, оккупированных еще в 2014 году.

Но как заявляет Маляр, часть резервов ВСУ во время контрнаступления будет привлечена позже, и «главный удар еще впереди». Министр обороны Алексей Резников пояснил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию».

Однако, некоторые западные СМИ, в частности The New York Times сообщили, что в администрации президента США беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика».

В Белом доме, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, отметили, что российские войска «вложили много в оборонительные сооружения».



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратил внимание, что Украина за время контрнаступления отбила территорий больше, чем Россия захватила во время зимнего наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что достижения «медленнее, чем хотелось бы». Но при этом 28 июня он заявил, что на всех направлениях наступления есть движение вперед.